Британският министър Хамиш Фалкънър осъди публичните определения на Доналд Тръмп за Владимир Путин като негов приятел. Той нарече руския президент „касапин“ и определи войната на Русия срещу Украйна като варварска и незаконна.

„Путин не е мой приятел, нито приятел на Обединеното кралство“, заяви Фалкънър в интервю за Sky News. По думите му цената на войната е изключително висока за Русия, която „страда ужасно“ заради конфликт, лишаващ младите руснаци от множество възможности.

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Коментарът му дойде след поредица от изявления на Тръмп, в които американският президент говори положително за личните си отношения с Путин. След срещата им с китайския президент Си Дзинпин в Шънджън Тръмп публикува изображение, на което двамата с Путин се ръкуват, придружено от надпис „Моят приятел“.

Попитан дали британското правителство ще разговаря с Тръмп за тези думи, Фалкънър заяви, че премиерът поддържа редовен контакт с президента на САЩ и ясно показва позицията на Обединеното кралство срещу руското нахлуване в Украйна.

На този фон директорът на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън защити употребата на думата „приятел“ от Тръмп, но същевременно подчерта, че Путин не е приятел на Съединените щати по отношение на Украйна.

Източници: news.sky.com, apnews.com