Единадесет души са загинали, а 19 са ранени при удар в западната част на Йемен, съобщиха хусите. По данни на говорителя на управляваното от тях здравно министерство Анис ал-Асбахи атаката е била извършена в провинция Ходейда и вероятно е поразила телекомуникационни съоръжения и жилищна сграда.

„Под развалините остават още жертви“, каза ал-Асбахи, цитиран от Асошиейтед прес. Той не уточни колко души все още могат да се намират под разрушените сгради. Хусите приписват удара на подкрепяни от Саудитска Арабия сили.

Отделно седем въздушни удара в провинция Лахдж са оставили най-малко 25 души загинали или ранени, твърдят хусите. Според ал-Асбахи атаките са били насочени срещу автомобили и автобуси, превозващи цивилни, предимно разселени хора, към провинция Таиз.

Твърденията не са потвърдени независимо. Хусите не са представили доказателства за посочения брой жертви, а Асошиейтед прес не е успяла да провери информацията на място. Саудитските власти не са коментирали незабавно съобщенията.

Източници: apnews.com