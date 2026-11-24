Северна Корея ще обмисли закриването на швейцарското дипломатическо представителство в Пхенян след санкциите на Берн срещу Международния детски лагер „Сонгдовон“. Това съобщи Корейската централна телеграфна агенция, цитирана от Ройтерс и южнокорейската агенция Йонхап.

Заплахата беше отправена от Ким Йо Чен, сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун и директор на отдела по общите въпроси на управляващата Корейска трудова партия. Тя обвини Швейцария, че санкциите представляват „открит враждебен акт“ и „сериозно посегателство“ срещу суверенитета на Северна Корея.

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„Ще препоръчам на външното ни министерство в следващите дни внимателно да проучи въпроса за оттеглянето на швейцарското дипломатическо представителство от Пхенян“, заяви Ким Йо Чен.

Санкциите са свързани с твърдения, че лагерът е участвал в организирана програма за прехвърляне на украински деца от окупирани от Русия територии към Северна Корея. Според европейските санкционни мотиви „Сонгдовон“ е държавна структура, която е приемала, настанявала и включвала деца в програми с политическо и идеологическо съдържание.

Пхенян отхвърля тези обвинения и определя сътрудничеството си с Русия като законно. Ким Йо Чен заяви, че действията на Швейцария оставят „трайно петно“ върху международната репутация на страната, която претендира да защитава хуманитарни принципи.

Мисията беше отворена отново преди по-малко от месец

Случаят идва само седмици след възстановяването на швейцарското дипломатическо присъствие в Пхенян. Представителството започна работа отново на 19 октомври, а швейцарският външен министър Иняцио Касис официално участва в повторното му откриване по време на посещението си в Северна Корея на 29 и 30 октомври.

Касис проведе разговори със севернокорейската външна министърка Чое Сон Хуи и други представители на властта. Швейцария определи възстановяването на мисията като начин за поддържане на пряк контакт и политически диалог. Представителството е подчинено на швейцарското посолство в Пекин, което продължава да отговаря за дипломатическите и консулските отношения със Северна Корея.

Засега няма обявено решение за окончателно закриване на мисията. От изявлението на Ким Йо Чен става ясно, че първо предстои вътрешно разглеждане на въпроса от севернокорейското външно министерство. Ако Пхенян изпълни заплахата си, това би прекъснало възстановеното пряко дипломатическо присъствие на Швейцария в страната почти веднага след неговото подновяване.

Източници: reuters.com, en.yna.co.kr, koreajoongangdaily.com