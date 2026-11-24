Русия може да изведе в космоса сателит с ядрена бойна глава още до края на годината, твърдят западни разузнавателни служби, цитирани в общо разследване на WDR, NDR и „Зюддойче цайтунг“. Германското правителство заяви, че приема информацията „много сериозно“, но подчерта, че в момента няма непосредствена заплаха.

Сателитът е обозначаван като „Спутник-С“. Според публикациите той е конструиран преди няколко години и се намира в района на Москва. Предупреждения, разпространени сред няколко държави от НАТО в началото на ноември, сочат, че апаратът може да бъде изстрелян в рамките на 60 дни. Германското космическо командване допуска това да стане още през декември.

Мерц: Това е шокиращо

Канцлерът Фридрих Мерц определи съобщенията като шокиращи по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Берлин.

„Новините, че Русия планира и ядрено въоръжаване на космоса, не са нови. Но това не ги прави по-малко шокиращи. Те показват до каква ескалация очевидно е готова Русия“, каза Мерц.

Говорителят на правителството Щефан Корнелиус заяви, че информацията се приема сериозно, но призова да не се създава „прекомерна нервност“ около хипотетични сценарии. По думите му няма непосредствена опасност. Корнелиус потвърди, че Националният съвет за сигурност е обсъдил на 3 ноември променената ситуация в космоса, но съдържанието на заседанието е секретно.

Москва отхвърля твърденията

Кремъл отхвърли публикациите. Говорителят Дмитрий Песков заяви, че твърденията са основани на множество непотвърдени предположения и не заслужават сериозно внимание. Руското посолство в Берлин нарече информацията „необосновани обвинения“ и „пропагандна кампания“, като заяви, че космическата дейност на Русия се извършва в съответствие с международните задължения и има изключително мирни цели.

Германското външно министерство предупреди, че разполагането на ядрено оръжие в орбита би било явно нарушение на Договора за космоса от 1967 г. Документът забранява извеждането в орбита на обекти, носещи ядрени оръжия или други оръжия за масово унищожение.

Заплаха за сателитите

Според оценките, цитирани от германските медии, подобна система би била предназначена основно за унищожаване или извеждане от строя на сателити, а не за атаки срещу населението на Земята. Ядрен взрив в космоса обаче може да повреди голям брой апарати и да засегне комуникациите, навигацията, военните системи и част от инфраструктурата, която зависи от спътникови услуги.

НАТО продължава да оценява риска. Марк Рюте заяви, че Алиансът ще защитава всеки сантиметър от територията си, включително срещу заплахи, идващи от космоса.

Източници: ndr.de, sueddeutsche.de, theguardian.com