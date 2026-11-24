Руският товарен кораб Sparta II пристигна в Санкт Петербург, след като беше изтеглен от Финския залив. Плавателният съд беше ударен от дронове в събота, 21 ноември, по време на пътуването си от Санкт Петербург към Калининград, след което на борда избухна пожар.

След повредата корабът започна да се носи към финландски териториални води. Финландските, естонските и руските спасителни служби участваха в гасенето на огъня и охлаждането на контейнерите на палубата. В операцията са се включили общо седем плавателни съда – два руски, два естонски и три финландски.

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Екипажът е евакуиран

16-членният екипаж е бил евакуиран първо в спасителни лодки, а след това прехвърлен на друг руски кораб. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че няма пострадали. Ройтерс обаче съобщи, че един член на екипажа е получил леки наранявания.

След два дни противопожарни действия финландската брегова охрана разреши започването на буксировката. „Термичните камери показват, че някои от контейнерите са топли, но корабът е достатъчно стабилен, за да започне изтеглянето“, посочиха финландските власти.

Финландската брегова охрана заяви, че прехвърлянето на кораба към руски спасителни съдове е било „най-доброто и най-безопасното решение за Финландия“. Не е установен разлив на петрол или друго замърсяване в района.

Киев не е поел отговорност

Финландските военни съобщиха, че ударът вероятно е извършен от Украйна. Киев не е направил официален коментар по случая. Руският губернатор Дрозденко заяви, че корабът е бил атакуван от два дрона, докато е плавал към Калининград.

Sparta II е руски товарен кораб с дължина 121 метра и е собственост на „Оборонлогистика“ – компания, която предоставя логистични услуги на руското Министерство на отбраната. Плавателният съд е под санкции на САЩ и Украйна, а според информацията, цитирана от финландски медии, е заподозрян в превоз на оръжия.

Инцидентът се случи в международни води западно от руския остров Гогланд, но повреденият кораб по-късно навлезе във финландските териториални води. Финландският премиер Петери Орпо заяви, че войната в Украйна „се разпростира в непосредственото ни съседство“.

Източници: yle.fi, straitstimes.com, investing.com