Южна Корея вдигна изтребители, след като няколко руски военни самолета навлязоха за кратко в зоната за противовъздушна идентификация край източното ѝ крайбрежие. Самолетите са приближили остров Улъндо в Източно море, след което са напуснали района, без да нарушат териториалното въздушно пространство на страната, съобщиха Обединените началник-щабове на Южна Корея.

Военните са засекли руските самолети още преди навлизането им в зоната и са изпратили изтребители за предотвратяване на евентуален инцидент. В изявлението си Обединените началник-щабове посочват, че са били извършени „тактически маневри“.

Зоната за противовъздушна идентификация не е равнозначна на въздушното пространство на дадена държава. Тя служи за идентифициране и проследяване на самолети, които се приближават към него, като чуждите летателни апарати обичайно трябва да се представят предварително.

Кратко предупреждение за жителите на Улъндо

На фона на полета на руските самолети е било издадено предупреждение за евакуация на жителите на остров Улъндо. Според „Йонхап“ съобщението на местната власт първоначално е посочвало погрешно, че в района може да има севернокорейски самолети.

Предупреждението е било отменено няколко минути по-късно. „Ройтерс“ съобщава, че то е било в сила около три минути, докато „Йонхап“ посочва приблизително пет минути. И двата източника са единни, че руските самолети не са навлезли във въздушното пространство на Южна Корея.

Втори подобен случай през ноември

Инцидентът е вторият подобен случай за месеца. На 17 ноември южнокорейската армия отново съобщи, че няколко руски военни самолета са навлезли в зоната за противовъздушна идентификация над Източно море. И тогава са били вдигнати изтребители, а самолетите са напуснали района без нарушение на националното въздушно пространство.

Южнокорейски военен говорител заяви тогава: „Нашата армия ще продължи да поддържа твърда военна готовност“. Русия и Китай не признават юрисдикцията на южнокорейската зона, като посочват, че тя няма достатъчно основание в международното право.

Източници: uk.marketscreener.com, m-en.yna.co.kr, en.yna.co.kr