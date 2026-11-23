Американските бази в Европа могат да станат цел на ирански ответни удари, ако САЩ ги използват за действия срещу Иран, заяви в интервю за телевизията на иранската агенция Студентска новинарска мрежа (SNN) заместник-председателят на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент (Меджлиса) Абас Моктадаи, предаде БТА.

„За нас няма да има никаква разлика между американска база във Великобритания, Германия или България и американска база в Бахрейн“, каза Моктадаи.

„В един момент европейците заявиха, че не са сред държавите, които биха подкрепили САЩ, но впоследствие американците започнаха преговори с някои европейски държави за използване на техните територии и бази“, посочи той.

„Затова още преди предприемането на каквито и да било действия заявихме, че ако американците предприемат враждебни действия и използват бази, разположени където и да било по света, за нас вече няма да има географски ограничения“, добави Моктадаи.

„Дори ако територията на дадена държава бъде използвана от САЩ за действия срещу Иран, тя може да попадне в обхвата на иранския отговор“, отбеляза той.

Войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга, започна на 28 февруари тази година с американски и израелски удари срещу Ислямската република. Техеран отвърна с ракетни атаки и удари с дронове срещу Израел и американски военни обекти в държавите от Персийския залив, включително Бахрейн, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

Иран предприе действия за ограничаване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, през който преди войната преминаваше около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Техеран атакува търговски кораби, преминаващи през протока, а САЩ на свой ред наложиха морска блокада на иранските пристанища. Въпреки частичното възстановяване на корабоплаването протокът остава частично блокиран, а нападенията срещу плавателни съдове продължават.