Над 700 000 руски военнослужещи са загинали във войната в Украйна до края на септември 2026 г., показва нова оценка на изданията „Медуза“ и „Медиазона“, цитирана от The New York Times. Анализът включва както регистрираните смъртни случаи, така и военнослужещи, обявени за изчезнали безследно, но за които има основания да се смята, че са загинали.

Според изчислението най-малко 490 000 смъртни случая вече са регистрирани в документи на руската статистическа служба „Росстат“. Останалата част до над 700 000 души е изведена чрез статистически модел, който отчита военнослужещите, чиито смъртни случаи все още не са вписани официално, включително голям брой изчезнали по време на бойни действия.

Как е изчислен броят

Нови данни са станали достъпни след пробив в системи на „Росстат“. Отговорност за кибератаката поеха групите „Киберпартизани на Беларус“ и Silent Crow. „Медуза“ и „Медиазона“ са сравнили изтеклата база с други регистри, известия от роднини на изчезнали военнослужещи и данни за наследствени производства.

Изследователите са използвали методи от математиката, актюерската наука и епидемиологията, за да оценят броя на смъртните случаи, които все още не са отразени в официалните регистри. „За момента това е най-добрата оценка, която можем да направим въз основа на наличните данни“, посочват „Медуза“ и „Медиазона“ в анализа.

Данните за 2026 г. обаче са непълни. Според анализа е необходимо повече време, за да се установи с по-голяма сигурност колко руски военнослужещи са загинали през последната година. Затова числото от над 700 000 се отнася до края на септември, а не до целия период след началото на пълномащабното руско нахлуване на 24 февруари 2022 г.

Няма общоприета окончателна цифра

The New York Times отбелязва, че не е потвърдил независимо нито изтеклите данни, нито методологията на анализа. Точният брой на жертвите във войната остава трудно установим, тъй като Русия и Украйна не публикуват пълни и проверими военни регистри.

Оценката не включва ранените руски военнослужещи. За украинските загуби също няма единна потвърдена цифра. Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон изчислява, че до юни са загинали около 150 000 украински военнослужещи, докато други източници посочват над 200 000 загинали и изчезнали.

Източници: gvwire.com, meduza.io, rferl.org