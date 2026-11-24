Калининград отново се оказа в центъра на напрежението между Русия и НАТО, след като руски товарен кораб, пътуващ към анклава, беше ударен от два дрона във Финския залив. Атаката е станала на 21 ноември в международни води, на около три морски мили от руската граница. Корабът е избухнал в пожар и по-късно е навлязъл в териториалните води на Финландия.

Екипажът от 16 души е бил евакуиран първо в спасителни лодки, а след това на руски спасителен кораб. Няма съобщения за ранени. На 23 ноември повреденият плавателен съд е бил изтеглен до Санкт Петербург. Финландските военни заявиха, че атаката вероятно е извършена от Украйна, но Киев не е поел официално отговорност.

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Няколко часа след нападението в Калининград е обявена рядка въздушна тревога, а основното летище в региона е преустановило полетите за няколко часа. Местният губернатор Алексей Безпрозваних съобщи, че сигналът е бил задействан заради „подозрителен обект, идващ от посока Литва“. Литовският външен министър Кестутис Будрис отхвърли твърденията за участие на страната и заяви, че Литва никога не е разрешавала използването на въздушното ѝ пространство за атаки срещу Русия. Няма данни за жертви или материални щети в самия Калининград.

Руски анклав между две държави от НАТО

Калининград е руска територия, отделена от основната част на страната и притисната между Полша и Литва. На север и запад тя има излаз на Балтийско море. В региона живеят около 1 милион души, а площта му е малко по-голяма от тази на американския щат Кънектикът.

До края на Втората световна война районът е част от германска Източна Прусия, а главният му град Кьонигсберг е родното място на философа Имануел Кант. Червената армия превзема града през април 1945 г. След войната северната част на Източна Прусия е предадена на Съветския съюз, а Кьонигсберг е преименуван на Калининград.

Днес анклавът има военно значение заради разположените там средства за противовъздушна отбрана, ракети и военноморски сили. От Калининград Русия може да проектира военна сила в северна и централна Европа, но географското положение прави региона труден за снабдяване и подкрепа при евентуален конфликт.

Нарастваща реторика и риск от грешна преценка

Напрежението около Калининград се засилва след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. НАТО укрепи източния си фланг, а Финландия и Швеция се присъединиха към алианса през 2023 и 2024 г. съответно. Според западен военен представител, цитиран от Ройтерс, през август 2026 г. десетки натовски самолети са участвали в необявена операция около анклава, демонстрирала възможност за прекъсване на неговите радио- и радарни връзки и неутрализиране на противовъздушната му отбрана.

През май Русия определи като „граничещи с лудостта“ думи на литовския външен министър, че НАТО трябва да покаже на Москва способност да проникне в „малката крепост“, изградена в Калининград. През октомври Владимир Путин предупреди Запада да не изостря противопоставянето около региона, който Москва заявява, че ще защитава и с ядрени средства при необходимост.

НАТО заявява, че засилва присъствието си в Балтийско море и заради рисковете за подводната енергийна и комуникационна инфраструктура. Генералният секретар на алианса Марк Рюте заяви, че няма непосредствена заплаха за територията на НАТО от Русия. „Ние сме отбранителен съюз и трябва да бъдат прекратени ядрените заплахи“, каза той.

Според анализатори сред възможните поводи за криза са нови инциденти с дронове, нарушения или прекъсване на критична инфраструктура, разполагане на ракети и действия, които Москва би могла да определи като опит за блокада на Калининград. Атаката срещу кораба не е доказателство за пряк сблъсък между Русия и НАТО, но показва колко близо до границите на алианса вече се развиват военни инциденти.

Източници: reuters.com, internazionale.it, abcnews.com