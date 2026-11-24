Шампионската лига по футбол се завръща с петия кръг от фазата на лигата и девет мача във вторник. Два от двубоите започват в 19:45 часа българско време, а останалите седем са насрочени за 22:00 часа.

Първите срещи са Бодьо/Глимт – ЛАСК и Галатасарай – Астън Вила. Норвежкият тим е непобеден в последните си пет домакинства в основната фаза на турнира, докато ЛАСК има само една победа в последните си 12 европейски гостувания. Галатасарай ще разчита на домакинството си срещу Астън Вила, след като турският отбор спечели последните си три мача у дома срещу английски съперници.

Реал Мадрид защитава перфектния си актив

Сред водещите акценти е мачът между Реал Мадрид и ПСВ Айндховен на „Сантяго Бернабеу“. Испанският гранд е спечелил първите си четири срещи във фазата на лигата и ще търси пети пореден успех. Старши треньорът Жозе Моуриньо определи нидерландския съперник като „добър отбор, който струва повече от точките, които има“.

По същото време Арсенал приема Борусия Дортмунд. Лондончани са без загуба в последните си 16 мача от груповата фаза или фазата на лигата, като са спечелили последните си 12 домакинства в тази част на турнира. Арсенал е отбелязал поне два гола в 21 от последните си 22 домакинства в тази фаза. Дортмунд влиза в двубоя от 12-о място в общото класиране.

Манчестър Сити посреща Наполи на „Етихад“. Английският тим е сред отборите, които се борят за място в челната осмица, даващо директно класиране за осминафиналите. Другите мачове от вечерната програма са РБ Лайпциг – Ланс, Фейенорд – Порто, Слован Братислава – Реал Бетис и Комо – АЕК Атина.

Комо постави голова граница

Комо е отбелязал 19 гола в първите си четири мача от Шампионската лига – най-висок резултат за отбор в първите му четири срещи в турнира. Нападателят Тасос Дувикас е вкарал във всяко от първите си четири участия и при нов гол ще се изравни с Ерлинг Холанд, Диего Коста и Алесандро Дел Пиеро по този показател.

Петият кръг продължава в сряда с още девет мача, сред които Атлетико Мадрид – Викинг, Клуб Брюж – Ливърпул, Пари Сен Жермен – Рома и Спортинг – Манчестър Юнайтед. Фазата на лигата приключва на 27 януари 2027 г., а финалът е насрочен за 5 юни на стадион „Метрополитано“ в Мадрид.

Източници: uefa.com, cbssports.com, as.com