На 25 ноември 2008 г. жителите на Гренландия гласуват за разширяване на самоуправлението си в рамките на Кралство Дания. Вотът не се провежда в самата Дания, а в автономната гренландска територия. За новия режим гласуват 75,54 процента от избирателите, против са 23,57 процента, а активността е около 72 процента.

Референдумът е консултативен, но резултатът дава политическа подкрепа за договорения между Гренландия и Дания проект за ново самоуправление. През 2009 г. датският парламент приема закона, а той влиза в сила на 21 юни 2009 г. Датското премиерско ведомство определя режима като споразумение между гренландското и датското правителство, сключено като между равнопоставени партньори.

Езикът и ресурсите преминават под местен контрол

Законът признава гренландския език, известен и като kalaallisut, за официален език на острова. Датският не е изключен от публичния живот и може да се използва в официални производства.

Една от най-съществените промени е свързана с природните богатства. Новият режим позволява на гренландските власти да поемат отговорността за минералния ресурсен сектор и да се разпореждат с ресурсите в недрата на острова. Сред тях са петролът, природният газ, златото, диамантите, уранът, цинкът и оловото. Гренландия поема тази отговорност от 1 януари 2010 г.

Стъпка към самоопределение

Законът не прави Гренландия независима държава. Отбраната, външната политика и редица други области остават свързани с датската държава, но островът получава възможност постепенно да поема допълнителни сфери на управление и съответната финансова отговорност.

В преамбюла на закона е записано, че народът на Гренландия има право на самоопределение по международното право. Документът предвижда, че евентуална независимост може да бъде договорена след решение на гренландското население, преговори с Дания, одобрение от гренландския парламент и референдум.

На церемонията по въвеждането на новия режим премиерът на Гренландия Куупик Клайст заявява: „От днес започваме нова ера в историята на нашата страна, нова ера, изпълнена с надежди и възможности.“

Вотът от 2008 г. така превръща разширеното самоуправление в основата на съвременния политически статут на Гренландия и в правната рамка, от която може да започне бъдещ процес към независимост.

Източници: abc.net.au, nunatsiaq.com, apnews.com