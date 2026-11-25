Двама военнослужещи от Либийската национална армия са починали от раните си след украинската атака срещу пристанището в Бенгази. Това съобщи командването на силите в Източна Либия, цитирано от „Ал Хадат“ и Анадолската агенция.

Загиналите са Ал Тахер Абдула ас-Садик и лейтенант Али Мохамед ас-Саид. Според либийското командване те са били ранени при удара и последвалите експлозии на атакувания кораб. В изявлението се посочва, че двамата са починали във вторник.

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„Ще отговорим в момент и на място, които изберем“, се казва в позицията на Генералното командване. То е поело ангажимент да продължи да защитава суверенитета и сигурността на Либия.

Ударът по руския корвет „Меркурий“

Атаката беше извършена преди разсъмване на 22 ноември във военноморската база в Бенгази. Руският корвет „Меркурий“ е бил сериозно повреден, а на пристанището е избухнал пожар. Първоначалните сведения сочеха, че при удара са били ранени 10 души.

Според двама либийски военни представители, цитирани от Асошиейтед прес, няколко украински морски дрона са били изстреляни от база в Западна Либия. Четири от тях са били прехванати, а два са поразили кораба. Представителите са говорили анонимно, тъй като не са имали разрешение да разговарят с медиите.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди на 23 ноември, че украинските сили са извършили операцията. По думите му освен „Меркурий“ е бил поразен и руският товарен кораб MV Angara, който Москва използвала за превоз на оръжия. Киев публикува видеозаписи от операцията чрез украинската служба за сигурност.

Либия поиска обяснения и разследване

Правителството на националното единство в Триполи осъди атаката и поиска официални обяснения от Украйна. То заяви, че не е разрешавало чужди военни операции на либийска територия или в либийски териториални води.

Правителството в Източна Либия е внесло искане до Общото събрание на ООН и Съвета за сигурност за международно разследване. Страната остава разделена между администрацията в Триполи, която контролира Запада, и властите в Бенгази, подкрепяни от Либийската национална армия.

Украинското външно министерство заяви, че Киев не цели да въвлича Либия във войната. „Действията на Украйна са насочени единствено срещу Русия, а не срещу трета страна“, каза говорителят Георгий Тихий. Той допълни, че руските военни кораби и плавателни съдове за превоз на оръжия създават заплаха за Либия, когато използват нейни пристанища.

Източници: aa.com.tr, apnews.com, alhadath.net