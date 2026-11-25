Руските сили са изравнили линията на бойно съприкосновение край Висока Яруга в Харковска област в участък с ширина около 5 километра и се готвят да продължат на юг. Това заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

„Нашите военнослужещи изравниха линията на бойно съприкосновение край Висока Яруга на ширина около 5 километра и естествено ще продължат да се придвижват на юг. Това ще спомогне за формирането на буферна зона по руската граница“, каза Марочко.

По-рано той съобщи, че руските военнослужещи са заели цялата северна крайречна зона на река Травянка край населеното място. Според Марочко това развитие създава неблагоприятни перспективи за украинската групировка, разположена в района.

Три проблемни участъка за украинската отбрана

В отделно изявление пред ТАСС Марочко посочи Казачя Лопан, Липци и Приколотно като трите най-проблемни района за украинските сили на харковското направление.

По думите му украинското командване от дълго време не успява да стабилизира фронта там, докато руските части продължават да напредват. Марочко определи редовното настъпление като признак за отслабване на украинската отбрана.

„В районите на тези населени места украинското командване от дълго време не успява да стабилизира ситуацията. На тези участъци нашите военнослужещи напредват редовно“, заяви експертът.

Марочко свърза действията на руските войски с по-широк план за създаване на буферна зона в Харковска област. Според негово по-ранно твърдение настъплението се развива на фронт с ширина около 150 километра.

Посочените оценки са на руския военен експерт и са предадени от ТАСС. В проверените публикации не се съдържа независимо потвърждение от украински институции или международни наблюдатели за заявените промени по линията на фронта.

Източници: tass.ru