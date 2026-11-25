Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е отложила плановете за бизнес споразумения с Русия, които трябваше да насърчат Владимир Путин да прекрати войната в Украйна. Причината е слабият интерес на Кремъл към предложените проекти в енергетиката и авиацията, съобщава Financial Times.

Според изданието пратениците на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са казали на европейски представители, че икономическото сътрудничество вече не е основен елемент от американското предложение към Москва. По данни на петима служители фокусът е преместен към териториалните въпроси и гаранциите за сигурност.

Енергийни и авиационни проекти

През последните месеци са обсъждани инвестиции на американски компании в руски нефтени проекти и предприятия за производство на титан. Сред идеите са били още възстановяване на доставките на руски нефт и газ към Европа по тръбопроводи и връщане на достъпа на американски авиокомпании до руското въздушно пространство за транзитни полети.

Предположението на американските преговарящи е било, че подобни финансови стимули могат да убедят Путин да сложи край на войната. Руски представители първоначално са реагирали положително, но впоследствие Кремъл е настоял Украйна да отстъпи територии и да приеме други условия, които Киев смята за неприемливи.

„Американците постепенно започнаха да разбират по-добре какво искат страните в конфликта“, е заявил един от събеседниците на Financial Times.

Друг източник е потвърдил, че икономическата стратегия е останала на заден план и че Вашингтон е преминал към по-традиционен подход, фокусиран върху принципа „земя в замяна на мир“.

Вашингтон отрича промяна в стратегията

Американски служител е определил информацията като „неточна“. Той е заявил, че преговорните направления се подреждат и ще бъдат обявени, когато са готови, като следвоенното икономическо сътрудничество с Москва остава един от елементите.

Financial Times отбелязва, че Владимир Путин и други руски представители не са говорили публично за икономическо сътрудничество със САЩ след последните си срещи с Тръмп в Шънджън и след посещението на Къшнър и Уиткоф в Москва в началото на ноември.

Според човек, запознат с възгледите на руския президент, Путин няма да приеме сделка, която не предвижда териториални отстъпки от Украйна. По думите на източника евентуални гаранции за сигурност за Киев биха били свързани с отказ от територия.

Предишни предложения

На 9 октомври Тръмп и Путин са договорили доставка на стотици хиляди тона руско дизелово гориво за американския и световния пазар. В същия ден Министерството на финансите на САЩ е отменило санкциите върху руското дизелово гориво до април 2027 г.

На 28 октомври Financial Times съобщи, че Уиткоф е обсъждал с Путин потенциални бизнес сделки. Сред тях са били съвместно нефтопреработвателно предприятие на Сахалин, възстановяване на доставките към Европейския съюз по нефтопровода „Дружба“ и други проекти.

Източници: focus-news.net