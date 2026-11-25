Администрацията на президента Доналд Тръмп предложи нови мита за стоки от 14 основни търговски партньори на Съединените щати. Вашингтон обоснова мярката с твърдението, че тези икономики поддържат структурен свръхкапацитет в промишленото производство и изнасят евтини стоки, подкрепени от субсидии и други държавни политики.

В списъка са Китай, Европейският съюз, Япония, Южна Корея, Индия, Виетнам, Тайван, Индонезия, Малайзия, Тайланд, Камбоджа, Бангладеш, Сингапур и Швейцария. Мексико и Норвегия не са включени, тъй като разследванията срещу тях продължават.

Китай е подложен на най-висок натиск

За китайски стоки е предложено мито от 20%. То може да се добави към приблизително 25% вече действащи мита, въведени по време на първия мандат на Тръмп. При запазване на търговското примирие между Вашингтон и Пекин общата ставка ще остане в рамките на договорения таван от 20% за новото мито, но при провал на договореностите може да достигне 40%.

Примирието между Съединените щати и Китай изтича на 10 януари 2027 г. Американски представител заяви, че предложените мита няма да засегнат около 30 млрд. долара китайски стоки, за които се обсъждат намаления на налозите.

„Така нареченият свръхкапацитет е измислен проблем и Китай се противопоставя на използването му като извинение за политическа манипулация“, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун. Той призова двете най-големи икономики да поддържат стабилни отношения.

Различни ставки за останалите партньори

За Виетнам се предвижда ставка от 20%, ако бъде договорено търговско споразумение със Съединените щати. При провал на преговорите тя може да достигне 35%. За Индия предложението е за 17% при сключване на сделка и 25% при липса на договореност.

За Европейския съюз, Япония, Южна Корея, Тайван и Швейцария митата ще бъдат ограничени до равнищата, договорени в търговските споразумения с Вашингтон. За някои от останалите икономики се обсъждат ставки между 10% и 18%.

Отделно от разследването за индустриалния свръхкапацитет Съединените щати предложиха 10% мито върху готови търговски самолети „Ембраер“ от Бразилия. Предвижда се и увеличение на митата върху бразилската захар, внесена над договорените квоти.

Митата няма да влязат в сила веднага

Предложенията са изготвени след осеммесечно разследване по раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви, че мерките са насочени срещу „индустриални стратегии“, включващи държавна финансова подкрепа, потискане на разходите за труд и използване на компоненти от икономики, които Вашингтон определя като непазарни.

„Говорихме с търговските си партньори и те знаят какво предлагаме. Смятам, че голяма част от това вече е отчетена“, каза Джеймисън Гриър пред CNBC.

Новите мита няма да се наслагват върху налозите от 10% и 12,5%, въведени през юли заради недостатъчно прилагане на забраните за стоки, произведени с принудителен труд. Те няма да се добавят и към отделните мита върху автомобили, стомана и алуминий.

Преди окончателното решение ще има период за обществени становища и публично изслушване, насрочено за 25 януари. По думите на Гриър митата вероятно няма да влязат в сила по-рано от следващите няколко месеца.

Източници: investing.com, apnews.com, marketscreener.com