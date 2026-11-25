Иран обвини Израел, че се опитва да въвлече САЩ в нова война срещу Ислямската република. Повод станаха изявления на израелския министър на отбраната в оставка Израел Кац, според когото Техеран разработва химически оръжия.

„Този войнолюбец безсрамно обвинява Иран, че разработва и укрива подобни оръжия във фармацевтични заводи“, написа в „Екс“ иранският външен министър Абас Арагчи. По думите му целта на Кац е „да заблуди САЩ, за да ги въвлече в нова война, водена от негово име“.

Израел не представи доказателства

Кац заяви, че Иран е в процес на разработване на химически оръжия, но все още няма възможност да ги използва за нападение срещу Израел. „Не трябва да позволяваме на Иран да се сдобие с такива оръжия – не трябва да позволяваме на този проект да продължава“, каза министърът.

Публични доказателства за твърдението не бяха представени. Израел от години обвинява Иран, че се стреми да се сдобие с ядрено оръжие, а темата за химическите оръжия се появява на фона на продължаващото напрежение между двете държави.

Израелската опозиция отхвърли идея за незабавен удар

Съюзник на центриста Гади Айзенкот, натоварен със задачата да състави следващото израелско правителство, заяви, че „нищо не оправдава“ незабавно нападение срещу Иран.

Авигдор Либерман, който е сключил коалиционно споразумение с Айзенкот, заяви, че „жаждата за власт“ на Бенямин Нетаняху и Израел Кац ги е накарала „да загубят разсъдъка си“. Той определи твърденията за химически оръжия като сериозни, но заяви, че от разузнавателна и оперативна гледна точка няма оправдание за едностранна израелска атака в момента.

Политическият спор се развива в момент, в който Израел няма ясно парламентарно мнозинство след избори, а лагерът на премиера в оставка Бенямин Нетаняху продължава да поставя акцент върху иранската заплаха. Опонентите му го обвиняват, че използва конфликта, за да се задържи на власт.

Техеран отхвърли и твърденията за заплаха срещу Вашингтон

Иран отрече съобщения в американски медии, че планира нападение срещу Вашингтон с химическо оръжие. Преди това президентът Доналд Тръмп заяви, че приема тези сведения сериозно.

„Спестете ни тази пропаганда. Никой не вярва на това“, написа Арагчи и определи съобщенията като „абсурдни“. Така Техеран отхвърли както обвиненията на Израел за химическа програма, така и твърденията за подготвяна атака срещу САЩ.

Източници: arabnews.com