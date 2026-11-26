Общо 151 бойни сблъсъка са регистрирани по фронта в Украйна от началото на 25 ноември до 22:00 часа, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-голям брой атаки са отчетени на Покровското направление – 18.

„Общо от началото на денонощието са станали 151 бойни сблъсъка“, се посочва в сводката, цитирана от „Украинската правда“.

Според украинското военно командване руските сили са нанесли 47 авиационни удара и са използвали 156 управляеми авиационни бомби. В атаките са били задействани 3870 дрона камикадзе, а обстрелите на населени места и позиции на украинските войски са достигнали 1647.

Атаките по направления

На Севернослободското и Курското направление е регистрирана една руска атака. На Южнослободското са отчетени две, на Лиманското – девет, а на Славянското – две.

Генералният щаб съобщава още за четири атаки на Константиновското направление, две на Александровското, седем на Гуляйполското и две на Ореховското направление.

На Купянското, Краматорското и Приднепровското направление не са регистрирани руски настъпателни действия, се посочва в сводката. Данните обхващат бойната обстановка до 22:00 часа на 25 ноември.

Източници: pravda.com.ua