Джаред Къшнър заяви, че Владимир Путин не подкрепя незабавно примирие във войната срещу Украйна, защото не вярва достатъчно в устойчивостта на последващо мирно споразумение. Къшнър, който заедно със Стив Уиткоф участва в дипломатическите усилия на Доналд Тръмп, разказа за разговорите си с руския президент в Москва и с Володимир Зеленски в Дъблин.

„Той има много малко доверие, че ако спре войната, ще успее да постигне следвоенно споразумение, което да предотврати бъдеща война“, каза Къшнър в разговор с Матиас Дьопфнер. По думите му руският президент смята, че прекратяването на бойните действия само по себе си няма да реши причините, които според Москва могат да доведат до нов конфликт.

Къшнър определи териториалния въпрос като „малко блокиран“ и предложи различен ред на преговорите. Според него първо трябва да се постигне договореност за сигурността след края на войната, а след това да се търси решение на спора за териториите.

Гаранции за Украйна извън НАТО

В интервюто Къшнър заяви, че член 5 от Северноатлантическия договор е „златният стандарт“ за гаранции за сигурност. Той допусна Украйна да получи сходни ангажименти и без формално членство в НАТО.

„Ако успеете да получите това от други държави, дори без да сте в НАТО, това би било значително развитие“, каза Къшнър. Той добави, че американската страна няма да вземе окончателно решение без съгласието на Европа и Украйна.

Къшнър отхвърли обвиненията, че администрацията на Тръмп е притискала Зеленски да приеме неизгодни условия. По думите му разговорите са насочени към прекратяване на убийствата и създаване на по-сигурни условия за населението, а не към определяне на това „кой е прав и кой греши“.

Американският пратеник представи Путин като изключително подготвен и организиран политик. Той каза, че руският президент си води подробни записки по време на срещите и предава позициите си прецизно. Къшнър заяви още, че Путин е уверил американските представители, че няма намерение да използва ядрено оръжие.

Газа и ролята на бизнеса в дипломацията

Разговорът засегна и бъдещето на Газа. Къшнър заяви, че районът трябва да бъде възстановен по нов модел, а не просто да бъде върнат към състоянието отпреди войната. Той говори за необходимостта от ново управление, разоръжаване на „Хамас“, гаранции за сигурността на Израел и икономически възможности за палестинците.

Къшнър посочи, че при постигнатата договореност за заложниците са били върнати 20 живи заложници, а са били предадени и телата на 28 загинали заложници. Според него икономическото развитие и по-тясното регионално сътрудничество могат да създадат условия за по-траен мир.

Дьопфнер постави под въпрос съчетаването на ролята на Къшнър като бизнесмен и политически преговарящ, включително заради саудитските инвестиции във фонда му Affinity Partners. Къшнър защити този модел и заяви, че опитът в бизнеса може да помага при намирането на практични решения, а капитализмът може да бъде инструмент за геополитическа промяна.

Източници: youtube.com, realalpha.app