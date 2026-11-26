САЩ работят с европейски партньори и Украйна за разширяване на производството на системи Patriot и за укрепване на глобалните вериги за доставки, съобщи Пентагонът. Изявлението беше направено на фона на твърденията, че доставки на вече финансирани прехващачи за украинската противовъздушна отбрана очакват американско одобрение.

„Министерството е предприело няколко паралелни линии на работа за ускоряване на трансатлантическото промишлено сътрудничество по системата за противовъздушна и противоракетна отбрана Patriot с европейски партньори и Украйна и продължава тази работа“, заяви представител на Пентагона, цитиран от Financial Times.

Американското военно ведомство не потвърди и не отрече конкретните информации за забавени доставки. Не беше посочен и срок за освобождаване на прехващачите, нито беше обявен нов лиценз за производство на ракети Patriot в Украйна. Това оставя без отговор въпроса кога Киев може да получи допълнителни ракети и кога би могло да започне местно производство.

Разминаване в данните за чакащите ракети

Според Financial Times около 60 прехващача PAC-3 и PAC-2, които вече са били предназначени за Украйна, очакват разрешение за прехвърляне. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че отделна пратка от 48 ракети Patriot все още очаква подписа на американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Различните числа вероятно се отнасят до отделни партиди, но нито Вашингтон, нито Киев са публикували пълен списък на доставките, които очакват разрешение. Ракетите са финансирани от западни съюзници на Украйна чрез механизма PURL на НАТО, който позволява на партньорски държави да плащат за американско въоръжение за украинската армия.

Производството трябва да нарасне

Разширяването на промишления капацитет е част от по-дългосрочен план. През юли Lockheed Martin обяви седемгодишна рамка със САЩ за увеличаване на годишното производство на прехващачи PAC-3 MSE от около 600 до 2000. Отделно Пентагонът съобщи за споразумения с Lockheed Martin и L3Harris за разширяване на производството на ключови компоненти за ракетите.

Паралелно с американските инвестиции Вашингтон търси по-тясно участие на европейските производители и украинската отбранителна индустрия. НАТО вече подкрепя съвместното производство и подчертава необходимостта от по-устойчиви вериги за доставки, така че съюзниците да попълват собствените си запаси, без да прекъсват военната помощ за Украйна.

Пентагонът не съобщи кога ще бъдат взети решенията за конкретните доставки и за евентуалното производство на прехващачи Patriot в Украйна.

Източници: kyivpost.com, investing.com, amoledo.com