Великобритания започна подготовка на ветерани за евентуално призоваване в армията при необходимост. Министерството на отбраната изпраща писма до бивши военнослужещи, които все още имат задължение за повикване в стратегическия резерв.

Целта е да бъдат актуализирани данните за това кои са те, къде се намират и какви умения притежават. Източници от отбраната заявяват пред „Дейли телеграф“, че би било безразсъдно страната да не разполага с база данни и достъп до тези хора.

„Първата стъпка е да установим кои са те, къде са и какви са уменията им“, заявяват източниците.

Те подчертават, че никой не предлага внезапна мобилизация на стратегическия резерв. В същото време според тях част от подготовката и административните процедури са „доста ръждясали“ и трябва да бъдат приведени в работещо състояние.

Лондон уверява, че няма непосредствена мобилизация

Министърът по въпросите на ветераните Калвин Бейли заявява, че изпращането на писмата не означава, че резервистите предстои да бъдат мобилизирани.

„Тези писма не означават, че резервистите ще бъдат мобилизирани. Това е просто добра административна практика, за да сме сигурни, че знаем как да се свържем с хората, които могат да бъдат повикани, и че разполагаме с актуална информация за техните умения и опит“, казва Бейли.

Според министъра стратегическият резерв е част от възпиращия потенциал на Великобритания, дори повечето от неговите членове никога да не бъдат връщани на служба.

„Силата ни не се състои само в оръжията и техниката, с които разполагаме. Тя е и в хората ни. Всеки член на стратегическия резерв е част от тази сила“, посочва Бейли.

Британското правителство вече започна план за комуникация с бивши военнослужещи, които имат действащо задължение за повикване, както и с техните семейства и работодатели.

Подготовката следва стратегическия преглед на отбраната

Мярката е свързана със стратегическия преглед на отбраната от 2025 г., който подчерта необходимостта всяка част от обществото да има роля в защитата на страната. Документът препоръчва и възстановяване на връзката със стратегическия резерв, за да може при нужда да бъдат използвани опитът и уменията на бившите военнослужещи.

Министерството на отбраната създаде и нов раздел на правителствения сайт, посветен на стратегическия резерв. В него ветераните, техните семейства и работодателите могат да получат информация какво означава статутът на резервист и какви са свързаните с него задължения.

„Дейли телеграф“ припомня, че бившият началник на Генералния щаб лорд Сандърс е предупредил правителството, че при война с Русия ще е необходимо да бъде мобилизирана нацията, тъй като британската армия е твърде малка.

На този етап няма данни за решение за повикване на стратегическия резерв. Потвърдената мярка е свързана с актуализиране на контактите и професионалния опит на хората, които могат да бъдат използвани при бъдеща извънредна необходимост.

Източници: telegraph.co.uk