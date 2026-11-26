От мощния феномен „Ел Ниньо“ до новото пълно слънчево затъмнение – ето пет събития, които, според редакцията на АФП, ще трябва да следим през 2027 г.

„Ел Ниньо“ в един все по-топъл свят

С епизод на „Ел Ниньо“, който може да се окаже един от най-мощните наблюдавани досега, 2027 година може да постави нови температурни рекорди.

„Ел Ниньо“ е естествено климатично явление, което възниква в Тихия океан на всеки две до седем години и нарушава режимите на валежите и температурите в голяма част от планетата. Но в свят, който вече е затоплен от климатичните промени, неговите последици се засилват.

„Ел Ниньо“ вече оказва влияние върху добива на царевица в Централна Америка, риболова на аншоа в Перу, както и върху реколтите от ориз и захарна тръстика в Югоизточна Азия.

Що се отнася до предстоящите реколти в някои региони на света и цените на хранителните продукти, „най-лошото може би тепърва предстои“, смята Каве Захеди от Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

Всичко това се случва в момент, в който земеделските производители вече плащат висока цена за рязкото поскъпване на торовете и горивата, а международната помощ е значително намаляла.

Очаквана битка между Тръмп и демократите в Конгреса

Новите американски конгресмени и сенатори ще встъпят в длъжност на 3 януари.

След убедителната победа на демократите на междинните избори опозицията на Доналд Тръмп вече разполага с мнозинство и в двете камари на Конгреса и заявява намерението си да се противопоставя на републиканския президент на всяка крачка.

Настоящият лидер на демократите в Камарата на представителите на Конгреса Хаким Джефрис се очаква да стане първият чернокож председател в историята на долната парламентарна камара.

Джефрис още от сега вече очерта приоритетите си. Сред тях са борбата с високите разходи за живот, прекратяването на войната в Иран и отмяната на съкращенията в мащабна държавна програма за здравно осигуряване.

Демократите заявяват също, че искат да потърсят отговорност от Доналд Тръмп и неговата администрация за корупция, която според тях е безпрецедентна от завръщането на милиардера републиканец в Белия дом преди две години.

Някои дори искат да стигнат дотам, че да подложат Доналд Тръмп на трети процес за импийчмънт в Конгреса (след двата по време на първия му президентски мандат). Подобен сценарий обаче остава малко вероятен заради необходимото мнозинство от две трети в Сената.

Въпреки мнозинството си в Камарата на представителите и Сената ръцете на демократите няма да бъдат напълно развързани, за да приемат цялото законодателство, което те желаят. Доналд Тръмп запазва правото си на президентско вето.

Президентски избори във Франция

След десет години на власт Еманюел Макрон ще отстъпи поста си след президентските избори във Франция, чиито два тура ще се проведат на 18 април и 2 май.

Политическото насилие и разделението в обществото, проявяващи се на улицата, в парламента и в медиите във Франция, пораждат опасения за изключително напрегната предизборна кампания.

Сред основните теми в предизборните програми ще бъдат пенсионната система, имиграцията, проблемите със сигурността и Украйна. Но протестите на учениците в гимназиите ще принудят кандидатите за Елисейския дворец да заемат позиция и по отношение на състоянието на образователната система и обществените услуги.

Според социологическите проучвания крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен, която води в предпочитанията на избирателите, и лидерът на радикалната левица Жан-Люк Меланшон се очаква да достигнат до втория тур.

Десницата и центърът обсъждат провеждането на първични избори. Междувременно Рафаел Глюксман спечели първичните избори на социалдемократическата левица.

Кандидатурата си обявяват представители на най-различни среди – от хора без политическа принадлежност и привърженици на конспиративни теории до защитници на пряката демокрация, бивши членове на изпълнителната власт, партийни дисиденти и дори джудист.

Изборите предизвикват обичайния наплив от кандидати, но не всички ще успеят да съберат необходимите 500 подписа на народни избраници, за да бъдат допуснати до участие в надпреварата.

Футболът продължава да властва!

2027 г. няма да направи изключение от правилото: дори без световно първенство за мъже или европейско първенство, футболът отново ще бъде на върха и през тази година.

На първо място е Шампионската лига и мечтата на Париж за трети пореден европейски триумф.

Европейски шампион през 2025 и 2026 г., Пари Сен Жермен продължава да доминира, а наскоро осем негови футболисти попаднаха сред първите 20 в класацията за „Златната топка“.

След впечатляващите си победи през октомври срещу Манчестър Сити и Барселона отборът на Луис Енрике всява страх у всички съперници и се цели единствено в нова титла, която може да спечели на 5 юни на стадион „Метрополитано“ в Мадрид.

Едва ще има време за почивка, преди футболът отново да бъде в центъра на вниманието – този път в родината на Краля Пеле. От 24 юни до 25 юли Бразилия ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за жени.

Настоящите шампионки – испанките, водени от Алексия Путеяс и Айтана Бонмати, носителки на последните шест отличия „Златна топка“ – ще бъдат отборът, който всички ще искат да победят.

Основният им съперник ще бъде Англия, спечелила последните две европейски първенства. Американките също ще се борят за финалната победа.

Пълно слънчево затъмнение с продължителност шест минути

Хареса ли ви слънчевото затъмнение от миналото лято? Тогава ще ви хареса и това, което предстои на 2 август 2027 г.

За да му се насладите, ще трябва да се намирате в най-южната част на Испания или, още по-добре, в Северна Африка или Близкия изток.

Предстои ново пълно слънчево затъмнение – явление, което се случва периодично, но много по-рядко може да бъде наблюдавано над населени територии, тъй като моретата и океаните заемат по-голямата част от земната повърхност.

При пълно слънчево затъмнение Луната застава между Земята и Слънцето и хвърля сянката си върху тясна ивица от земната повърхност. Забележително съвпадение е, че Луната е 400 пъти по-малка от Слънцето, но същевременно е и 400 пъти по-близо до Земята. Затова в момента на затъмнението видимите им диаметри са еднакви. В продължение на няколко минути дневната светлина изчезва и се разкрива слънчевата корона.

Този път нощта ще настъпи за повече от шест минути в централната част на ивицата на затъмнението. Това обещава впечатляващи гледки, особено в района на египетските пирамиди, и то в средата на деня.

Превод от френски: Габриела Големанска

Източник: www.bta.bg