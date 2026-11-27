Украйна няма намерение да разширява войната срещу Русия към Либия или към друга държава. Това е заявил външният министър Андрий Сибиха в телефонен разговор с изпълняващия длъжността либийски външен министър Тахер Салем ал Баур на 26 ноември.

„Нито едно от действията на Украйна не е било насочено срещу Либия или либийския народ, а единствено срещу руски военни обекти, които пряко обслужват войната на Русия срещу Украйна“, е казал Сибиха, цитиран от Ройтерс. Той е изразил съжаление за непреднамерените последици от атаката и е поднесъл съболезнования на либийския народ.

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По време на разговора украинският министър е потвърдил подкрепата на Киев за суверенитета, единството и териториалната цялост на Либия. Либийското външно министерство съобщи, че Сибиха е подчертал, че Украйна не приема Либия да бъде въвличана в конфликт или да се превръща в арена за пренасяне на военни действия.

Атаките край Бенгази

Разговорът се състоя дни след атаки срещу руски кораби в района на Бенгази. На 22 ноември украински морски дронове поразиха руска корвета, намирала се във военноморската база на града, както и товарен кораб край либийския бряг. Украинският президент Володимир Зеленски по-късно потвърди отговорността на Киев за операциите.

Ройтерс съобщи, че при атаките е била потопена руска корвета и е бил поразен товарен кораб. Според либийски представители най-малко 10 души са били ранени, а двама либийски военнослужещи по-късно са починали от раните си. Командването на Либийската национална армия заяви, че си запазва правото да отговори „в подходящото време и на подходящото място“.

Триполи и източната администрация поискаха обяснения

Правителството на националното единство в Триполи осъди украинската операция и заяви, че Либия няма да приеме да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна. Източната администрация, която контролира Бенгази и е свързана с военния командир Халифа Хафтар, призова за международно разследване на нападенията.

Мисията на ООН в Либия също поиска независимо, прозрачно и незабавно разследване, което да установи фактите и да определи отговорните. Организацията предупреди, че Либия не може да си позволи да се превърне в бойно поле на чужди конфликти.

Източна Либия поддържа тесни военни и стратегически връзки с Русия, което превърна ударите по руските кораби в чувствителен въпрос за разделената между две rivalни администрации страна. След разговора между Сибиха и ал Баур двете страни са се договорили да продължат консултациите и координацията.

Източници: internazionale.it, apnews.com, arabnews.com