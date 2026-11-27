Президентът на Естония Юлле Мадизе призова да се запази възможността за дипломатически и хуманитарни пътувания през границата с Русия, въпреки решението на правителството да спре сухопътното преминаване от 1 декември. Според нея мярката не трябва да бъде продиктувана от емоции, а от оценка на икономическите, хуманитарните, дипломатическите и свързаните със сигурността последици.

„Дипломатите трябва да могат да пътуват. Има и хора, които трябва да преминават по хуманитарни причини – например заради възрастни родители или деца от другата страна на границата“, заяви Мадизе в интервю за естонското радио Vikerraadio. Тя уточни, че туризмът и пътуванията до Русия единствено за покупки на евтини стоки трябва да бъдат прекратени.

Правителството планира шестмесечно ограничение

На 20 ноември естонското правителство реши да спре преминаването през всички сухопътни пунктове по границата с Русия за шест месеца. Мярката обхваща Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. След изтичането на този срок властите ще преценят дали ограничението да бъде променено или продължено.

Талин свърза решението с поредица от враждебни действия, приписвани на Русия. Сред тях е опитът за палеж на компанията Threod Systems, производител на безпилотни системи за отбранителната индустрия. Естонската служба за вътрешна сигурност заяви, че атаката е била поръчана от руското военно разузнаване ГРУ. Русия отхвърли обвиненията и определи планираното затваряне като враждебна стъпка.

Мадизе постави под съмнение дали затварянето на границата би предотвратило последните нападения срещу естонски компании. „Отговорът е категорично не“, заяви президентът, като допълни, че правителството трябва да оцени и информацията, която не е публично известна – включително дали през границата са били вербувани хора за действия срещу Естония.

Пътникопотокът вече е намалял

Ограничението ще засегне районите около Нарва и югоизточна Естония, където преминаването през границата има и икономическо значение. През първата половина на 2026 г. през пътните пунктове Нарва-1, Лухамаа и Койдула са преминали около 444 000 души – с 13 процента по-малко спрямо приблизително 512 000 души през същия период на предходната година.

Премиерът Кристен Михал заяви, че затварянето на железопътния пункт в Нарва може да бъде следваща стъпка. По думите му обаче по този въпрос все още няма окончателно решение. Така към момента спорът в Естония е не дали да бъдат ограничени пътуванията за туризъм и покупки, а как да се запази възможност за преминаване при дипломатически и хуманитарни случаи.

Източници: news.err.ee