Украйна предава на Норвегия опита си от защитата срещу руски ракети и безпилотни летателни апарати, проверява данните за мъжете на възраст от 17 до 60 години във военния регистър и търси ново участие на Канада в отбранителната си промишленост. Паралелно с това командващият Десантно-щурмовите войски Олег Апостол призова за промяна в подходите към армията през 2027 г. и за по-добро опазване на военнослужещите.

Бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски посети норвежко-руската граница заедно с началника на отбраната на Норвегия генерал Ейрик Кристоферсен. Двамата са проучили района около пограничната станция Ярфьорд и участъка при Варангерфиорд, където Норвегия има сухопътна и морска граница с Русия.

Норвежко-руската сухопътна граница е дълга 198 километра. Според Barents Observer целта на визитата е била да се оцени как украинският боен опит може да помогне за засилване на норвежката противовъздушна отбрана срещу дронове и ракети. След посещението двамата генерали са обсъдили различни сценарии чрез военно моделиране.

„Трябва постоянно да сте готови за провокации, а вашата противовъздушна отбрана да бъде в денонощна готовност“, заяви Сирски.

Сътрудничеството се развива в двете посоки. Норвегия оказва технологична и финансова подкрепа за украинската защита на небето, докато Киев споделя практики, натрупани по време на войната. В района на границата вече е разположен радарен комплекс, предназначен да открива малки нисколетящи цели и да подава информация в реално време към командните центрове.

Проверка на данните във военния регистър

Кабинетът на министрите прие постановление №1466 от 25 ноември, с което разпореди верификация на данните за всички украински граждани от мъжки пол на възраст между 17 и 60 години. Министерството на отбраната ще сравни информацията в Единния държавен регистър на призовниците, военнослужещите и резервистите с данните на Държавната миграционна служба и Единния държавен демографски регистър.

Проверката трябва да установи целостта, пълнотата и достоверността на информацията. След приключването ѝ Министерството на отбраната ще има 120 календарни дни за актуализиране на регистъра. Данните, които не могат да бъдат съхранявани в него, ще се използват само за целите на проверката и след това трябва да бъдат унищожени по установения ред.

Решението не задължава мъжете самостоятелно да посещават териториалните центрове за комплектуване или да представят допълнителни документи именно заради тази процедура, съобщи ТСН.

Киев търси индустриална и финансова подкрепа

Премиерът Сергей Корецки призова Канада да се присъедини към „Индустриалния Рамщайн“ за Украйна. По думите му приоритетни направления ще бъдат енергетиката, отбранителното производство и критичните минерали.

Корецки поиска също Канада да участва във фонд за застраховане на военни рискове, който Украйна планира да стартира през януари. Киев очаква Отава да увеличи преференциалното кредитиране чрез Export Development Canada и да отвори за украински проекти достъп до FinDev Canada.

„Военните рискове днес са основната пречка пред инвеститорите. Застраховането и достъпното финансиране ще дадат на канадския бизнес инструменти за развитие на проекти в Украйна“, заяви Корецки.

Предложението идва на фона на очакван недостиг от 70 млрд. евро за нуждите на Украйна през 2027 г. Според данни, цитирани от Укринформ, страната търси около 30 млрд. евро за бюджетна подкрепа и още 40 млрд. евро за извънбюджетните потребности на силите за отбрана.

Апостол: Армията трябва да пази хората

Командващият Десантно-щурмовите войски генерал-майор Олег Апостол заяви, че 2027 г. трябва да бъде година на качествени промени във военните подходи. Той постави акцент върху анализа на причините за загубите, обмена на опит между подразделенията и по-бързото внедряване на технологии, които намаляват риска за военнослужещите.

„Ефективността на технологиите трябва да се измерва и с броя на спасените украински животи“, написа Апостол в публикация за „Украинская правда“. Според него армията трябва да скъси дистанцията между бойците, инженерите и производителите, за да получава по-бързо решения, съобразени с реалните нужди на фронта.

Апостол подчертава, че роботизираните системи и изкуственият интелект няма да заменят напълно пехотата и артилерията. Според него технологиите трябва да допълват подготовката на военнослужещите и да намаляват опасността при евакуация, снабдяване и изпълнение на бойни задачи.

Източници: ru.thebarentsobserver.com, ukrinform.ua, pravda.com.ua