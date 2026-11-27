САЩ обмислят строителна програма на стойност между 250 милиона и 500 милиона долара за разширяване на базата „Питуфик“ в северозападна Гренландия. Проектът е подготвян от Инженерния корпус на американската армия и включва нови хангари, сграда за техническа поддръжка на бойни самолети и подобрения на летищната и комуналната инфраструктура.

Според документите, прегледани от Newsweek, плановете предвиждат три укрития за самолети, съоръжения за ограничаване на корозията, както и допълнителни мощности за електричество, отопление и вода. В обхвата попадат още строителни дейности по пистата, обслужващите площи и защитата на обектите.

Документите споменават стелт самолети

Техническите изисквания се отнасят до съоръжения за поддръжка на самолети със стелт характеристики и за операции с класифицирана информация. В тях е посочена и Autonomic Logistics Information System – информационната система, използвана от американските изтребители F-35 за управление на техническата поддръжка и логистиката.

Това не означава, че F-35 ще бъдат постоянно разположени в Гренландия. Вашингтон не е потвърдил подобно решение. През октомври представител на Пентагона заяви, че няма взето решение за постоянното разполагане на нови военни части на острова.

„Това надхвърля обичайното обновяване и поддържане на базата“, заявява пред Newsweek Дуейн Райън Менезес от Polar Research and Policy Initiative. По думите му предложената инфраструктура би могла да осигури условия за продължителна експлоатация на стелт изтребители.

Процедурата е започнала през септември

Проучването на пазара е започнало на 15 септември 2026 г. Инженерният корпус е потърсил становища от датски и гренландски компании относно начина, по който да бъде реализиран проектът. Консултациите с представители на индустрията са приключили в началото на октомври, а окончателната стойност и конкретният изпълнител все още не са определени.

В официалното описание на процедурата проектът е разделен на четири основни направления: сгради, летищна и гражданска инфраструктура, комунални системи, както и охрана и защита на обектите. Засега става дума за подготвителен етап, а не за окончателно възложен строителен договор.

Разширяването следва ново споразумение

Проектът идва след подписаното през септември споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за сигурността в Арктика и Северния Атлантик. Гренландският парламент го одобри на 3 ноември, а датският парламент даде съгласието си на 19 ноември.

Споразумението позволява на САЩ да модернизират и разширят дейностите си в „Питуфик“, както и да създадат допълнителни отбранителни зони в Нарсарсуак и Местърсвиг. То запазва суверенитета на Дания и правото на гренландците на самоопределение.

„Питуфик“ е единствената действаща американска военна база в Гренландия. Тя има ключова роля за ранното предупреждение при балистични ракети и за наблюдението на космически обекти чрез радарната система на американските космически сили. Именно това превръща базата в център на американското военно присъствие в Арктика, независимо че постоянният състав там е ограничен.

Източници: newsweek.com, apnews.com, buckley.spaceforce.mil