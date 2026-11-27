124 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна на 26 ноември, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете на Покровското и Константиновското направление.

Руските сили са атакували 16 пъти на Покровското направление. Те са се опитали да напреднат край Ханивка, Новия Донбас, Добропиля, Черниговка, Шевченко, Новофьодоровка, Гулеве и Сергиевка. Четири от атаките са продължавали към публикуването на вечерната сводка.

На Константиновското направление украинските сили са отбили 12 руски щурма в района на Константиновка и в посока Грузкое, Кучеров Яр и Вилное. Два боя са продължавали. На Лиманското направление са спрени пет опита за настъпление, а на Словянското - три.

Руски натиск и край Купянск

На Купянското направление е регистрирана една руска атака в посока Купянск. Именно там мониторинговият проект DeepState съобщи за придвижване на руските сили близо до Петропавловка в Харковска област. „Врагът се придвижи край Петропавловка“, гласи съобщението на проекта, цитирано от „Украинска правда“.

Според картата на DeepState Петропавловка е попаднала изцяло в сивата зона. Интерфакс-Украйна съобщи, че за последното денонощие зоната под руски контрол край Купянск се е разширила с 8,29 квадратни километра, а зоната на проникване, определяна като сива зона, - с още 3,68 квадратни километра. Петропавловка се намира на около 8 километра от Купянск, но не е най-близката до града фронтова позиция.

На Гуляйполското направление украинските сили са отбили пет атаки, като един бой е продължавал. На Александровското, Ореховското и Приднепровското направление не са отчетени руски щурмови действия.

По-малко сблъсъци спрямо предходния ден

В същата сводка Генералният щаб посочва, че руската армия е нанесла 49 авиационни удара, използвала е 138 управляеми авиационни бомби и 4440 дрона камикадзе. Извършени са и 1388 обстрела по населени места и позиции на украинските сили.

За сравнение, за 25 ноември украинският Генерален щаб отчете 151 бойни сблъсъка, или с 27 повече от регистрираните през следващото денонощие. Данните за придвижването край Петропавловка са на DeepState и към момента не представляват отделно потвърждение от украинското военно командване.

Източници: ukrinform.ua, pravda.com.ua, ru.interfax.com.ua