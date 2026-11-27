Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил „много подробно“ с генералния секретар на НАТО Марк Рюте бъдещето на американското военно присъствие в Европа. Двамата се срещнаха на 25 ноември в имението Мар-а-Лаго във Флорида.

„Обсъдихме го много подробно“, каза Тръмп пред журналисти в отговор на въпрос дали по време на разговорите е станало дума за възможно намаляване на американските сили на континента. Президентът не посочи конкретни държави, бази, срокове или численост на войските, които биха могли да бъдат засегнати.

В съвместното изявление след срещата Тръмп и Рюте акцентират върху войната в Украйна, конфликта с Иран, увеличаването на разходите за отбрана и инвестициите в оръжейната индустрия на САЩ и страните от НАТО. В документа се посочва още, че Русия трябва да избягва действия, които умишлено или неволно разширяват войната в Украйна. В него обаче не са обявени решения за изтегляне или преразпределяне на американски войски в Европа.

Критиките към съюзниците

Тръмп заяви, че европейските съюзници „не са били много полезни“ на САЩ по време на конфликта с Иран. Той отново постави въпроса дали страните от НАТО са готови да подкрепят Вашингтон, когато американската армия действа извън територията на алианса.

Според американския президент позицията му се е променила отчасти заради постигнатото споразумение за Гренландия. „Но получихме Гренландия“, каза Тръмп, като подчерта, че островът е приблизително три пъти по-голям от Тексас.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумението за сигурността на 22 септември 2026 г. То разширява американските права за достъп, базиране и прелитане, но не променя статута на острова: Гренландия остава автономна територия в състава на Кралство Дания. Вашингтон има военно присъствие там от Втората световна война, а базата „Питуфик“ е ключова за космическото наблюдение и противоракетната отбрана.

Източници: time.com, rferl.org, apnews.com