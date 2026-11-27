Полет на EasyJet от Единбург до Лондон „Гетуик“ подаде сигнал за извънредна ситуация малко след излитането и се върна безопасно на летището в шотландската столица. Самолетът Airbus A321neo, изпълняващ полет U2816, е излетял около 20:36 ч. по Гринуич на 26 ноември, а приблизително 53 минути по-късно е кацнал обратно в Единбург.

Екипажът е подал аварийния транспондерен код 7700, който предупреждава ръководителите на въздушното движение, че самолетът се нуждае от приоритетно обслужване. Пилотите са прекратили курса към Лондон и са започнали обратен заход към Единбург. На земята са били приведени в готовност пожарни и аварийни екипи.

Чут е силен трясък след излитането

Жители в района на Единбург са съобщили за силен звук, наподобяващ взрив, малко след излитането. Според данни, цитирани от авиационни източници, автоматичните съобщения от самолета са показали предупреждения, свързани с левия двигател, включително индикация за проблем с работата му и висока температура на изходящите газове. Не е потвърдено дали действително е имало пожар или става дума за предупредителна индикация.

EasyJet е заявила, че полетът „е трябвало да се върне в Единбург поради технически проблем“. От авиокомпанията са уточнили, че самолетът е кацнал нормално и е бил посрещнат от аварийните служби „само като предпазна мярка“. За пътниците е бил организиран резервен самолет, който да ги превози до Лондон „Гетуик“ същата вечер.

Броят на пътниците и членовете на екипажа не е обявен. Няма съобщения за пострадали, но към момента няма публично разпространено подробно заключение за причината за повредата. Самолетът трябва да бъде подложен на технически преглед, преди да бъде върнат в експлоатация.

Друг полет на EasyJet се върна след удар с птица

Случаят е вторият подобен инцидент с EasyJet, свързан с полет от или към Единбург, в рамките на ноември. На 18 ноември самолет, пътуващ от Бристол до Единбург, се върна на изходното летище след удар с птица. Машината кацна нормално, а пътниците продължиха пътуването си с резервен самолет. При двата случая няма данни за пострадали.

Източници: aol.co.uk, nacionale.com, edinburghnews.scotsman.com