Шестима души са задържани в Полша по разследване за оскверняване на три паметника във Варшава с червени надписи „Слава на УПА“. Полската полиция проверява версията, че действията са били организирани в полза на руското разузнаване.

Надписите са нанесени в нощта срещу 14 ноември върху паметника на Полската армия, паметника на жертвите на Волинската трагедия и паметника на героите от Варшавското гето. Върху монументите са поставени и стикери с QR кодове, водещи към материали за Украинската въстаническа армия.

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Според полската полиция двама души са извършили надписите, след като получили указания чрез интернет комуникатор. За задачата им е било обещано общо възнаграждение от 1000 полски злоти. Разследващите установили и че са търсени други лица, които да нанесат подобни надписи върху паметници, свързани с Волинската трагедия, във Вроцлав. За това е било предлагано възнаграждение от 1000 долара.

Задържаните и наложените мерки

„Заподозрените може да са действали в рамките на организирана група и в полза на чуждо разузнаване на Руската федерация“, заяви полската полиция.

Сред задържаните са 32-годишен полски гражданин и 16-годишен украинец. Полякът е обвинен в действия в полза на чуждо разузнаване, оскверняване на паметник и измама. Съдът го е оставил в ареста за три месеца.

16-годишният украинец е настанен за същия срок в поправително учреждение за непълнолетни. Поради възрастта му той не е назован.

Разследването е отвело полицията до Нови Сонч и Вроцлав. Там са задържани украински граждани на 24, 19 и 31 години. Двамата по-възрастни са обвинени за участие в организирана група, действия в полза на чуждо разузнаване и оскверняване на паметник. Съдът не е уважил искането за задържането им под стража, след което са започнали процедури за експулсирането им. Двамата вече са напуснали Полша.

19-годишният е поставен под полицейски надзор, забранено му е да напуска страната и да контактува с други лица, свързани със случая. Отделно е задържан 30-годишен украинец по обвинение за измама, но полската полиция уточнява, че този епизод не е свързан с оскверняването на паметниците.

Случаят на фона на други надписи

При обиските са иззети телефони, компютри, таблети, сим карти, банкови карти и пари в различни валути. В жилището на 31-годишния във Вроцлав са открити и наркотични вещества.

Случаят е част от поредица сходни прояви в Полша. По-рано през ноември надписи „Слава на УПА“ са били нанесени и върху паметници в други градове, включително Познан. Там двама украински граждани бяха обвинени по подозрение, че са действали в полза на руското разузнаване.

Историята на УПА остава чувствителна тема в полско-украинските отношения. В Полша организацията е свързвана с убийствата на полски цивилни във Волиня през Втората световна война, докато в Украйна тя се възприема от част от обществото като движение за независимост.

Разследването на случая във Варшава се наблюдава от осми отдел на Окръжната прокуратура във Варшава. Полската полиция съобщи, че събраните доказателства са предадени на прокуратурата.

Източници: news.bg, hromadske.ua, notesfrompoland.com