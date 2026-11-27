Кметът на Варна Благомир Коцев заяви, че е отказал да подпише анекс към договора за сметопочистване, след като поисканата промяна се оказала в разрез със закона. Той коментира разпространен в медиите запис от среща с Даниел Славов и Марин Митев.

По думите на Коцев разговорът се е състоял през декември 2024 г. по молба на един от собствениците на фирмата, която обслужва града. Кметът посочи, че е поставил въпроса за качеството на услугата и е поискал повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен.

„Всички във Варна сме недоволни от услугата. Затова поисках от него повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен“, заяви Коцев.

Той обясни, че собственикът на фирмата е поискал анекс към договора. Според Коцев Славов и Митев са били поканени на срещата, за да потвърдят, че ще подкрепят подобно решение в Общинския съвет.

Срещата е била в ресторант на семейството му

„В крайна сметка отказах да анексирам договора на фирмата, защото исканата промяна се оказа в разрез със закона“, каза кметът.

Коцев посочи, че разговорът е започнал в 16 часа в работен ден и се е състоял в ресторант на семейството му. Той обясни присъствието на Славов и Митев с твърдението, че общински съветници от „Български глас“ и „Алтернативата“ са му ги посочвали като хората, които вземат решенията.

„Казвам публично кой беше там, какво поисках и какво отказах“, заяви Коцев. По думите му записът сега се използва от хора, които водят „война срещу свободните хора на Варна“, за да представят срещата като компромат срещу него.

Кметът допълни, че ще продължи да настоява всеки изпълнител да предоставя услугата, за която градът плаща. „И когато от мен поискат решение в ущърб на града, отговорът ми ще бъде същият“, каза той.

Спорът за договора продължава години

Договорът за сметопочистване във Варна е сключен през 2021 г. за срок от пет години. През следващите години общината и граждани многократно поставяха въпроса за препълнените контейнери, недостатъчната техника и качеството на услугата.

През 2025 г. Община Варна съобщи за наложени глоби на фирмата заради пропуски в изпълнението. След изтичането на договора през 2026 г. общината започна подготовка на нова процедура, като беше заявено намерение градът да бъде обслужван от повече от един изпълнител.

Източници: btvnovinite.bg, old-news.bnr.bg, bntnews.bg