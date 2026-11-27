Иранска държавна медия разпространи видео, генерирано с изкуствен интелект, в което се отправят заплахи срещу централите на Amazon, Microsoft и SpaceX на Илон Мъск. Клипът е публикуван в Telegram от агенция Мехр и показва въображаеми атаки с дронове, експлозии и горящи сгради.

„Няма да оставим убийците на нашите деца да се измъкнат безнаказано“, заявява разказвачът на английски език. В посланието се добавя, че американският народ няма да бъде атакуван, а показаното трябва да бъде прието като предупреждение.

„Компаниите, участвали в нападението срещу Иран, или ще платят репарации и ще се покаят, или ще бъдат изправени пред разрушения със същия мащаб“, се казва във видеото. В края му прозвучава въпросът: „Покаяние или унищожение? Изборът е ваш, Америка“.

Заплахите са свързани с удара в Минаб

Публикацията на Мехр свързва посланието с удара по начално училище в Минаб през февруари. При нападението са загинали 175 души, предимно деца. Предварително военно разследване, цитирано в публикацията, е посочило отговорност на САЩ за ракетния удар.

В текста към видеото Amazon и Microsoft са обвинени в тайно сътрудничество с американски и израелски военни подразделения. SpaceX е включена в списъка заради връзката ѝ с Мъск. Видеото представя компаниите като участници във военните действия срещу Иран, но не съдържа доказателства за конкретни операции на трите дружества, които да са довели до ударите.

Тръмп: Войната е финансирана до януари

Заплахите бяха разпространени на фона на несигурност около продължаването на американската военна кампания. В интервю за „Ню Йорк пост“ президентът Доналд Тръмп заяви, че военните действия са финансово обезпечени до януари и предупреди, че демократите могат да ограничат операцията, ако поемат контрола над Конгреса.

„Те ще превърнат една пълна победа в загуба“, заяви Тръмп.

Той каза още, че американският флот, военновъздушните сили и противовъздушната отбрана на Иран са били унищожени, а ръководители на страната са ликвидирани. Тези твърдения са част от оценката на президента за хода на войната.

Предишни заплахи към технологичния сектор

Новоразпространеното видео не е първата заплаха на Иран към американски технологични компании. През април Корпусът на стражите на Ислямската революция определи американски компании в областта на информационните технологии и изкуствения интелект като възможни цели, твърдейки, че те подпомагат разузнаването и насочването на удари.

Според сп. „Тайм“ по-рано през годината ирански атаки са нарушили работата на центрове за облачни услуги на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства и Бахрейн. Въпреки това няма съобщение за реално нападение срещу централа на Amazon, Microsoft или SpaceX във връзка с последния клип.

Източници: news.bg, hindustantimes.com, time.com