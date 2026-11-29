Снегът и паднали дървета прекъснаха движението на влакове по няколко железопътни участъка в страната. Няма бедстващи пътници, заяви Пламен Добрев, директор на дирекция „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Най-тежка е обстановката между гарите Елисейна и Мездра по направлението София – Варна, където движението по двата коловоза е спряно от 3:10 ч. Пътниците от вечерния бърз влак от София за Варна са останали във вагоните, където е имало напрежение и отопление. За тях се организират топли напитки и храна, а на гара Елисейна е имало вода.

Потърсен е автобусен превоз за пътниците, но фирмата е отказала заради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка. В същото време от НКЖИ уточниха, че влакът не е дерайлирал. След възстановяване на напрежението по единия коловоз композицията е продължила към Мездра.

Влак, потеглил от Мездра в 9:15 ч., отново е спрял, след като контактната мрежа е била съборена. Два екипа са работили през цялата нощ за разчистване на дърветата и снега и за осигуряване на преминаването.

Спрени участъци и закъснения

Преустановено е движението и между гара Ботев и Калофер заради паднало дърво. Разчистването трябва да позволи на бързия влак №3620 от Бургас за София да продължи. Спряно е и движението между гарите Оризово и Свобода по направлението Пловдив – Стара Загора. По данни, разпространени от БНТ, този участък е затворен от 5:30 ч.

Заради технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение. Забавени са и композициите по линията Перник – София. Всички екипи, които поддържат железния път и контактната мрежа, са на терен.

„Няма апокалипсис на релсите, но снегът, непрестанният снеговалеж и силният вятър събарят дървета, които падат върху контактната мрежа и железния път“, каза Пламен Добрев.

По думите му НКЖИ разполага с необходимия ресурс, въпреки затрудненията с хората, а очакването е обстановката да се нормализира до обяд. Пътниците са призовани да следят актуалната информация за конкретните влакове преди пътуване.

Източници: bta.bg, bntnews.bg