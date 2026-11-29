Европейският съюз обсъжда отлагане на част от плащанията по дълга, натрупан чрез фонда NextGenerationEU, за да освободи средства и да постигне компромис по бюджета за периода 2028–2034 г. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща разглежда възможност за емитиране на нови облигации вместо дългови книжа, чийто падеж наближава. Обсъжда се отсрочване на плащания по главницата за до 30 млрд. евро.

Първоначално Европейската комисия е предвидила 149,3 млрд. евро за погасяване и обслужване на дълга в следващия седемгодишен бюджет. В последния вариант сумата е намалена до 140 млрд. евро чрез прехвърляне на част от плащанията към по-късен период.

Това би намалило текущото натоварване върху бюджета, но ще увеличи разходите за лихви. „Колкото по-малко погасявате, толкова повече лихви плащате“, е заявил дипломат пред Financial Times.

Разделение между държавите

Франция и Италия подкрепят отсрочването, защото не искат плащанията по дълга да бъдат финансирани за сметка на средствата за конкурентоспособност и сигурност на ЕС.

Германия и Нидерландия се противопоставят на идеята. Според тях заемната програма е била замислена като еднократна мярка, а задължението за пълно погасяване на дълга е закрепено в законодателството на съюза.

NextGenerationEU беше създаден по време на пандемията и е с общ обем 800 млрд. евро. Емитирани са дългови книжа за 577 млрд. евро. Към септември 2026 г. непогасеният дълг на ЕС е достигнал 860 млрд. евро спрямо 51 млрд. евро преди пандемията.

Бюджетът за 2028–2034 г. остава без съгласие

Освен отсрочване на плащанията Коща обсъжда и съкращаване на разходи за конкурентоспособност, сигурност и международното влияние на ЕС. Според Financial Times така общият размер на бюджета може да бъде ограничен, а едновременно с това да се увеличат средствата за земеделски субсидии и регионално развитие.

Предложената финансова рамка е 1,58 трлн. евро по цени от 2025 г. Германия, Нидерландия, Швеция, Австрия, Дания и Финландия настояват за по-малък бюджет и за пренасочване на средства към отбраната и иновативните компании за сметка на земеделието и по-слабо развитите региони.

На 26 ноември лидерите на ЕС преговаряха 16 часа, но не постигнаха споразумение. Следващият кръг е насрочен за 17–18 декември. Решението трябва да бъде взето единодушно от всички 27 държави членки.

Европейският съвет посочва, че договореност до края на 2026 г. е необходима, за да бъдат приети свързаните законодателни актове през 2027 г. и финансирането по новия бюджет да започне без прекъсване от 1 януари 2028 г.

Източници: rbc.ru, ft.com