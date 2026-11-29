На 51 години Дони Василева научава, че има биологичен брат. Днес тя разказва за срещата с Даниел Симов като за едно от най-значимите събития в живота си. Двамата се открили преди около четири години, след като Василева вече била прекарала десетилетия в търсене на отговори за своя произход, пише Шоу Блиц.

Повод за новото ѝ откровение е рожденият ден на брат ѝ. „Има хора, които съдбата ни подарява с огромно закъснение“, написа Василева в посланието си към него. Тя признава, че двамата не могат да върнат годините без общо детство, но могат да изградят връзка в настоящето. „Нямаме общо детство, но имаме щастието да остаряваме заедно.“

Срещата с Даниел е била съпътствана и от болка. Дони Василева не е успяла да види биологичния си баща приживе. По думите ѝ именно брат ѝ е намерил начин да я подкрепи в този труден момент, като ѝ казал, че баща им не е заслужавал да види най-хубавото, което е създал.

Историята започва с осиновяване

Дони Василева научава, че е осиновена, когато е на 14 години. Тя израства в село Роза, Ямболско, а по-късно описва преживяното в автобиографичните си книги. Историята ѝ включва търсене на биологичните родители, срещи с част от роднините и опит да осмисли едновременно връзката с хората, които са я отгледали, и въпросите за нейния произход.

През 2025 г. в интервю за Българското национално радио хубавата баба говори за преживяното като осиновено дете и за дългия път към семейната си история. Тя е автор на книгите „Животът, който ми се падна“ и „Животът, който ми принадлежи“, в които разказва за различни етапи от личния си живот.

Темата за достъпа до биологичния произход получи и законова промяна. В края на 2023 г. беше изменен Семейният кодекс, с което отпадна изискването осиновените лица да доказват „важни обстоятелства“, за да поискат информация за своите биологични родители. Промяната засяга хиляди хора, които търсят сведения за произхода си.

Дони Василева определя откриването на Даниел като начало на нова семейна история. „Колко е хубаво, че вече те има и в моя живот“, написа тя към брат си.