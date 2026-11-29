Марин льо Пен превърна бъдещето на Европейския съюз в един от основните залози на френските президентски избори през 2027 г. Лидерът на „Национален сбор“ настоява новият седемгодишен бюджет на блока да не бъде финализиран преди вота и предупреждава, че предварителното му одобрение би било „демократичен скандал“.

Първият тур на изборите е насрочен за 18 април 2027 г., а вторият – за 2 май. След решението на апелативния съд от юли Льо Пен запази възможността да участва в надпреварата, а актуалните политически прогнози я поставят сред водещите кандидати.

Спорът за парите на Франция

Льо Пен заплашва да намали драстично френската вноска в бюджета на ЕС, ако бъде избрана за президент. Партията ѝ предложи едностранно съкращаване на плащането с 11 милиарда евро още през 2027 г. Френският парламент обаче отхвърли тази идея и одобри увеличение на вноската с около 2,1 милиарда евро.

Проектът за френския бюджет за 2027 г. оценява плащането към Европейския съюз на 30,906 милиарда евро. Именно този разрив между официално планираните средства и предложението на „Национален сбор“ превърна бюджета в потенциална първа криза между Париж и Брюксел при евентуална победа на Льо Пен.

В анализ на „Файненшъл таймс“ политическата ѝ стратегия е описана като най-сериозното популистко предизвикателство пред европейския проект досега. Самата Льо Пен говори за „проверка на силите“ между Франция и европейските институции.

Украйна, миграцията и „Европа на нациите“

Програмата на Льо Пен предвижда промяна в политиката към Украйна, ограничаване на миграцията, преразглеждане на върховенството на европейското право и съкращаване на европейските институции. Тя се противопоставя и на по-нататъшното разширяване на ЕС.

По отношение на Украйна позицията ѝ претърпя промяна. През ноември Льо Пен заяви, че Франция ще продължи материалната и хуманитарната помощ, ако бъде избрана, но няма да поема нови финансови ангажименти извън вече одобрените. Тя се обявява и срещу изпращането на френски войски.

Френският министър по европейските въпроси Бенджамин Хадад предупреди, че управлението на „Национален сбор“ може да доведе до „реален или прикрит Фрексит“. „Тя е, от идеологическа гледна точка, против европейския проект и би предизвикала криза в рамките на ЕС“, заяви Хадад.

Брюксел се подготвя за възможна промяна

Европейските правителства обсъждат как действащите правила могат да ограничат едностранни решения на бъдещо френско правителство. Париж е сред най-големите икономики и военни сили в ЕС, затова сблъсъкът с Брюксел би имал по-широки последици от досегашните конфликти с евроскептични правителства.

На 26 ноември европейските лидери подкрепиха испанеца Пабло Ернандес де Кос за следващ председател на Европейската централна банка. Очаква се той да наследи Кристин Лагард на 8 февруари 2027 г. – преди френския вот и в момент, когато финансовите пазари ще следят внимателно перспективата за управление на Льо Пен.

Привържениците на по-тясната европейска интеграция се надяват, че икономическата зависимост на Франция от единния пазар ще принуди Льо Пен да смекчи плановете си, както според тях се е случило с италианския премиер Джорджа Мелони. От „Национален сбор“ отхвърлят сравнението и настояват, че Льо Пен ще изпълни обещанията си.

Източници: focus-news.net, apnews.com, lemonde.fr