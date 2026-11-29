Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че се подготвят кадрови промени във военната сфера. Решенията ще бъдат взети съвместно с министъра на отбраната и главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна, но засега не са посочени конкретни имена, длъжности или срокове.

Зеленски е обсъдил въпроса със заместник-ръководителя на Президентската канцелария Павло Палиса. „Обсъдихме с Павло и някои кадрови въпроси във военната сфера. Ще извършим назначенията съвместно с министъра на отбраната на Украйна и главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна“, написа президентът.

Киев ускорява и програмата FREYJA

На срещата са обсъдени и приоритетите по антибалистичната програма FREYJA, както и споразуменията с европейски производители. Зеленски заяви, че работата по проекта напредва към създаването на ефективна система за защита от балистични ракети.

На 25 ноември президентът съобщи, че интегрирането на компонентите по програмата вече е започнало. Тогава той посочи, че първите прототипи и изпитания трябва да се състоят през зимата.

FREYJA се разработва като общ европейски проект. На 13 юли Украйна, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания обявиха коалиция за интегрирана антибалистична защита. През септември в Осло украинската страна представи постигнатото до момента и координира следващите стъпки с представители на европейски отбранителни компании, сред които „Конгсберг“, „Сааб“, „Дийл Дефенс“, „Хенсолдт“, „Талес“ и „Леонардо“.

Недостигът на прехващачи остава проблем

Развитието на собствена и европейска система е свързано с недостига на средства за противоракетна защита. Според „Асошиейтед прес“ Украйна разполага с недостатъчно батареи и ракети прехващачи, а системите „Пейтриът“ са основното средство в украинската армия за прихващане на руски балистични ракети. Агенцията отбелязва, че FREYJA все още е в процес на разработване и срокът за въвеждането ѝ в експлоатация не е сигурен.

Следващата стъпка по кадровите промени е съгласуване между президентството, Министерството на отбраната и военното командване. До обявяването на конкретни решения остава неясно кои структури и длъжности ще бъдат засегнати.

Източници: focus-news.net, pravda.com.ua, apnews.com