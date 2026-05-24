Строеж се срина във филипинския Лос Анджелис, десетки работници са под руините

Около 40 души са били заклещени под развалините на срутена десететажна сграда в строеж в град Лос Анджелис във Филипините, съобщи GMA News.
Местните власти съобщиха за операция по издирване и спасяване.
Около 10 души са успели да избягат от мястото на инцидента.
Според Джей Пелайо, ръководител на пресслужбата на градската администрация, „под развалините може да има около 30-40 строителни работници“. „Ударът е засегнал съседна сграда.
Един турист, 51-годишен малайзийски гражданин, е бил заклещен под развалините и е бил спасен“, добави той.
