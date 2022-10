Зеленски: Невъзможно е да водим преговори с Путин

Президентът Володимир Зеленски каза, че от 10 октомври насам Русия е повредила 30% от електроцентралите в Украйна, следователно каквито и да било преговори с президента Владимир Путин са невъзможни.

Той написа това в Twitter, съобщава Укринформ.

„Друг вид руски терористични атаки: насочени към енергийната и критична инфраструктура на Украйна. От 10 октомври насам 30% от електроцентралите в Украйна са били унищожени, причинявайки масови прекъсвания на тока в цялата страна. Няма място за преговори с режима на Путин“, написа Зеленски.

Държавният глава публикува и кратко видео за атаките на Русия срещу украинската гражданска и енергийна инфраструктура.

http:// Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Както беше съобщено, на 4 октомври президентът Володимир Зеленски подписа указ, изключващ преговорите с руския президент Владимир Путин.