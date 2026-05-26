Околийски: У нас няма нито една програма за лечение на зависимости при непълнолетни

„Ще бъдем безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим живота на нашите деца, нито да гледаме това явление, което за съжаление е придобило страшни размери в нашата държава“. Това коментира по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев след фаталния инцидент със загинало момиче в Благоевград.
„Нещо, което се подценява, и нещо, което ще засилим, е превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация и ще създадем инициативи, за да има истинска превенция“, заяви още той.
„Има превенция на много нива в развитите страни, която се финансира добре и е сред най-важните политически приоритети на едно правителство. Например в западните страни това се практикува още от училище чрез здравно образование и разясняване на рисковете от употребата на наркотици. Такова нещо в България почти не съществува. Превенцията, ако изобщо се осъществява, е много закъсняла“, коментира в студиото на „Лице в лице“ по бТВ бившият служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски.
„Има така наречените ПИЦ-ове – Превантивно-информационни центрове в областните градове, които са заети от много ангажирани колеги, но с нулев бюджет и ограничени възможности да влизат в училища, защото и училищата са много затворени. Много училища са затворени по отношение на външно въздействие от образованието и не допускат подобно структурно влияние“, посочи той.
„Очевидно ги притеснява разпределението на учебния материал. Държи се на традиционни предмети, които не водят до реални допълнителни ползи, защото много бързо се забравят. А децата нямат подготовка за реалния живот, включително по отношение на употребата на вредни вещества – алкохол, цигари и наркотици“, смята експертът.
„Когато се забележат сигнали сред децата, много често вече е късно, защото детето е преминало през фаза на любопитство и вече може да е започнало употреба. Родителите трябва да подхождат отговорно, да търсят комуникация с детето и помощ от специалисти – психолози, психотерапевти, психиатри, нарколози“, коментира Околийски.
По думите му е възможно психолог или психиатър да накара млад човек да се откаже, ако вече употребява и е в среда на употреба.
„Но такива програми трябва да съществуват и за деца, и за млади хора в България. В момента няма нито една програма за непълнолетни за лечение на зависимости, включително и хазартна зависимост. Има само частни програми, които струват 3–4000 евро и са недостъпни за много семейства“, посочи специалистът.
„Държавната система разполага само с една програма – в Суходол, която също е силно остаряла“, заяви той.
5 Гробар
До коментар #1 от "пешо":Това пита и Плешо, когато събира членския внос от наркодилърите.
20:29 26.05.2026
10 Родриго Дутерте
До коментар #6 от "Деций":Казвах го преди много време, но лицемерният Запад ме съди и демонизира за това!
20:45 26.05.2026
11 Косьо
До коментар #1 от "пешо":Там където е държавата която се грижи за децата си/разбирай бъдещето и/
20:45 26.05.2026
За такива като него и той самият - до живот, защото той и останалите са УБИИЦИ !
20:54 26.05.2026
14 Косьо
До коментар #12 от "Този":Дайте да се разбере кое не ви харесва експерте
20:55 26.05.2026
15 Чукчи,
До коментар #9 от "Чукча писател":Това там - в Чукотка.
Тук - тези който го внасят и разпространяват - на бесилото !!!
20:58 26.05.2026
16 Бялджип
До коментар #2 от "Гробар":Не знам дали Бай Тошо е спирал наркоманията?! Но е факт, че в неговата епоха, България практически е стерилна от тази отрова.
21:06 26.05.2026
Но противоречи на наложените ни евро гейски ценности
21:23 26.05.2026
21 Косьо
До коментар #18 от "Рамбо":То не става с пари за лечение а с превенция ве "Рамбо" Капиш.
21:50 26.05.2026
22 Ква борба бе
До коментар #6 от "Деций":Вноса, транспорта и пласмента на наркотиците се контролира от службите. Те участват и печелят също от това. За това, от както го има капитализмът, тези "все се борят с наркоманията и все не могат да се справят"! А соца как се беше справил??? Просто в тази система НЕ искат да се справят с това.
21:52 26.05.2026