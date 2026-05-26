Околийски: У нас няма нито една програма за лечение на зависимости при непълнолетни

26 Май, 2026 20:12 737 22

Когато се забележат сигнали сред децата, много често вече е късно, защото детето е преминало през фаза на любопитство и вече може да е започнало употреба, обясни той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ще бъдем безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим живота на нашите деца, нито да гледаме това явление, което за съжаление е придобило страшни размери в нашата държава“. Това коментира по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев след фаталния инцидент със загинало момиче в Благоевград.

„Нещо, което се подценява, и нещо, което ще засилим, е превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация и ще създадем инициативи, за да има истинска превенция“, заяви още той.

„Има превенция на много нива в развитите страни, която се финансира добре и е сред най-важните политически приоритети на едно правителство. Например в западните страни това се практикува още от училище чрез здравно образование и разясняване на рисковете от употребата на наркотици. Такова нещо в България почти не съществува. Превенцията, ако изобщо се осъществява, е много закъсняла“, коментира в студиото на „Лице в лице“ по бТВ бившият служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски.

„Има така наречените ПИЦ-ове – Превантивно-информационни центрове в областните градове, които са заети от много ангажирани колеги, но с нулев бюджет и ограничени възможности да влизат в училища, защото и училищата са много затворени. Много училища са затворени по отношение на външно въздействие от образованието и не допускат подобно структурно влияние“, посочи той.

„Очевидно ги притеснява разпределението на учебния материал. Държи се на традиционни предмети, които не водят до реални допълнителни ползи, защото много бързо се забравят. А децата нямат подготовка за реалния живот, включително по отношение на употребата на вредни вещества – алкохол, цигари и наркотици“, смята експертът.

„Когато се забележат сигнали сред децата, много често вече е късно, защото детето е преминало през фаза на любопитство и вече може да е започнало употреба. Родителите трябва да подхождат отговорно, да търсят комуникация с детето и помощ от специалисти – психолози, психотерапевти, психиатри, нарколози“, коментира Околийски.

По думите му е възможно психолог или психиатър да накара млад човек да се откаже, ако вече употребява и е в среда на употреба.

„Но такива програми трябва да съществуват и за деца, и за млади хора в България. В момента няма нито една програма за непълнолетни за лечение на зависимости, включително и хазартна зависимост. Има само частни програми, които струват 3–4000 евро и са недостъпни за много семейства“, посочи специалистът.

„Държавната система разполага само с една програма – в Суходол, която също е силно остаряла“, заяви той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 пешо

    4 0 Отговор
    къде са родителите на непълнолетните

    Коментиран от #5, #11

    20:27 26.05.2026

  • 2 Гробар

    6 0 Отговор
    По времето на бай Тошо децата не взимаха наркотици. Учете се от него и вземете нужните мерки.

    Коментиран от #16

    20:28 26.05.2026

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Преди имаше - ТВУ.

    20:28 26.05.2026

  • 4 Баце

    7 0 Отговор
    Не ти и трябва, Дългуча и чалгаризацията неможаха, ама бангарангата ше ги довърши.

    20:28 26.05.2026

  • 5 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Това пита и Плешо, когато събира членския внос от наркодилърите.

    20:29 26.05.2026

  • 6 Деций

    4 0 Отговор
    Не е нужна програма за превенция или лечение на последствията,а трябва брутално ,бих казал зверско отношение към вноса,транзита и разпространението на наркотици.Тук не говорим за съдилища,губене на време и бля,бля,става дума за публични екзекуции.Борбата за да е успешна със всяко нещо ,то тя трябва да се води с първопричината,а не със следствието.

    Коментиран от #10, #22

    20:31 26.05.2026

  • 7 Прогресивна измама

    3 0 Отговор
    Масов бой в циганската махала в Берковица, кметове наркотрафиканти се бият, половината гласували за Радев, другата за Димитър Аврамов, БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА, ЦИГАНИТЕ УПРАВЛЯВАТ!

    20:32 26.05.2026

  • 8 Родител

    0 0 Отговор
    В БГ парите за програми отиват в джобовете на … знаем кои, контролирайте си децата, общувайте с тях, общуването само с джобни и по-едри суми води до това……

    20:44 26.05.2026

  • 9 Чукча писател

    0 0 Отговор
    Почва се от родителите или бъдещи такива.

    Коментиран от #15

    20:44 26.05.2026

  • 10 Родриго Дутерте

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Казвах го преди много време, но лицемерният Запад ме съди и демонизира за това!

    20:45 26.05.2026

  • 11 Косьо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Там където е държавата която се грижи за децата си/разбирай бъдещето и/

    20:45 26.05.2026

  • 12 Този

    1 0 Отговор
    "експерт", сексолог по специалност, няма и един ден работа като лекар. СЗО - агитираше за ваксините - пълен мравояд..Вижте му CV-то и после го слушайте.

    Коментиран от #14

    20:46 26.05.2026

  • 13 Питане

    1 0 Отговор
    Защо се мълчи за ареста на БРАТА на бившата председателка на парламента НАЗАРЯН разпространявал ФЕНТАНИЛ ???
    За такива като него и той самият - до живот, защото той и останалите са УБИИЦИ !

    20:54 26.05.2026

  • 14 Косьо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Този":

    Дайте да се разбере кое не ви харесва експерте

    20:55 26.05.2026

  • 15 Чукчи,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чукча писател":

    Това там - в Чукотка.
    Тук - тези който го внасят и разпространяват - на бесилото !!!

    20:58 26.05.2026

  • 16 Бялджип

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Не знам дали Бай Тошо е спирал наркоманията?! Но е факт, че в неговата епоха, България практически е стерилна от тази отрова.

    21:06 26.05.2026

  • 17 сиси графинята

    2 0 Отговор
    решение има

    Но противоречи на наложените ни евро гейски ценности

    21:23 26.05.2026

  • 18 Рамбо

    0 0 Отговор
    Програма за лечение на наркомани ли?! Айде стига, ще харчат пари на данъкоплатци за тия отпадъци? Има хиляди наистина болни хора, за които не се отпускат пари, а ще лекуваме наркоманите?!

    Коментиран от #21

    21:24 26.05.2026

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Имат си родители да ги пазят бе, кой ще плаща?

    21:37 26.05.2026

  • 20 Е, да де

    1 0 Отговор
    При демокрацията нямало. А при бай Тошо в "диктатурата на социализма" нямаше изобщо наркотици и зависими хора. Как стават тези работи? В онази система не се тровеха децата и младежите. Женева се след средното образование и веднага още преди 20 години да станат, първо дете. А днес? Знаете как е.

    21:48 26.05.2026

  • 21 Косьо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Рамбо":

    То не става с пари за лечение а с превенция ве "Рамбо" Капиш.

    21:50 26.05.2026

  • 22 Ква борба бе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Деций":

    Вноса, транспорта и пласмента на наркотиците се контролира от службите. Те участват и печелят също от това. За това, от както го има капитализмът, тези "все се борят с наркоманията и все не могат да се справят"! А соца как се беше справил??? Просто в тази система НЕ искат да се справят с това.

    21:52 26.05.2026

