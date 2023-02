Зеленски ще се срещне с крал Чарлз III

Британският крал Чарлз Трети ще приеме днес на аудиенция украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Бъкингамския дворец.

Зеленски пристигна днес на посещение във Великобритания. "Даунинг стрийт" заяви, че се предвижда украинският президент да се срещне с британския премиер Риши Сунак.

Още новини от Украйна

Планирано е, също така, Зеленски да изнесе реч в британския парламент и да се срещне с украински войници, които в момента са на обучение във Великобритания.

От началото на руската инвазия в Украйна британското правителство наложи санкции на стотици физически и юридически лица от Русия. Очаква се днес Лондон да представи нов пакет от санкции срещу Москва.

Великобритания е една от страните, предоставили най-голяма подкрепа на Украйна, като отпуснатата досега военна помощ възлиза на 2,5 милиарда британски лири, отбелязва Асошиейтед прес, предаде БТА.

http:// Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa .



🇬🇧🇺🇦 #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.6 Оценка 2.6 от 5 гласа.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023