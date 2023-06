Руските дронове "Ланцет" представляват нарастваща заплаха за Украйна

Според информацията от украинските военни сили, Москва увеличава използването на дронове-камикадзе, известни като "Ланцет", които са способни да унищожат оборудване със значително по-голяма стойност. Това съобщава Sky News.

Дронът "Ланцет" представлява нарастваща заплаха през последните месеци. Въпреки ниската си цена, според украинските войски, той е способен да унищожи оборудване, много по-скъпо от него, цитира "Фокус".

Юрий Сак, съветник на министъра на отбраната на Украйна, признава, че нарастващото използване на дронове "Ланцет" от Русия създава трудности. Той заявява, че въпреки че украинските сили успяват да свалят поне един или два от тези дронове всеки ден, това не е 100-процентова успеваемост.

"Ланцет" носи малък експлозивен товар, вариращ от 1,5 до 5 кг, според Сак.

Видеоклипове, публикувани от проруските социални медийни канали, показват как дронове "Ланцет" повреждат или унищожават ценно оборудване, предоставено на Киев от Запада, като например танкове Leopard и самоходни гаубици Caesar.

Руското министерство на отбраната насърчава увеличаването на производството на безпилотни самолети като евтина алтернатива за поразяване на ценното западно оборудване, предоставено на Украйна, според Самуел Бендет, помощник-старши сътрудник в The Center For New American Security (CNAS).

Според публично достъпни руски източници, дронът "Ланцет" струва около 3 милиона рубли (приблизително 63,628 лева), според Бендет.