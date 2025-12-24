Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 24 декември: Валежи от дъжд обхващат страната от запад, сняг в планините

24 Декември, 2025 03:00, обновена 24 Декември, 2025 02:30 344 0

Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°

Снимка: БНТ
След полунощ от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 1°.

През деня валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

На Коледа ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. По самото нахлуване на студения въздух в Централна Северна България са възможни поледици. Максималните температури ще са от минус 4° – плюс 1° в северозападната част от страната до 2° – 7° в Южна България и крайните източни райони.

В петък сутринта валежите ще спрат, най-късно в Източните Родопи. Вятърът ще отслабне. Облачността бавно ще се разкъсва, а температурите, в по-голямата част от страната ще са близки до нулата, в районите в Северна България със снежна покривка дневните ще останат отрицателни – до минус 4°.


