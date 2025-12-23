Новини
Лидерът на турската опозиция: 2026 ще бъде година на мизерия, този позор е заради Ердоган

23 Декември, 2025 22:24 703 7

Лидерът на най-голямата опозиционна партия в Турция остро критикува управляващите заради недостатъчното повишаване на минималната заплата

Лидерът на турската опозиция: 2026 ще бъде година на мизерия, този позор е заради Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йозгюр Йозел, лидерът на най-голямата опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), отправи остра критика към управляващите заради обявеното днес повишаване на нетната минимална работна заплата в страната през 2026 г. до 28 075 турски лири (556 евро), което той определи като „позор“, подчертавайки, че сумата е под официалния праг на бедността, определен от турските синдикати, предаде БТА.

В публикация в профила си в Екс Йозел написа: „Днес официалният праг на бедността (в Турция) е 30 000 турски лири (595 евро). За първи път в нашата история минималната работна заплата е обявена под него“.

„Ние предупреждавахме управляващите многократно и поискахме минималната заплата да стане 39 000 лири, но ПСР (Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието), затворена в своите заседателни зали, не чу гласа на улицата и днес обяви, че 2026 ще бъде година на мизерия. Отговорността за този позор е изцяло на (турския президент и лидер на ПСР Реджеп Тайип) Ердоган“, написа още Йозел.

„След като 2026 година не може да се превърне в година за препитание, нека тя се превърне в година на избори“, завърши публикацията си Йозел.

Ергюн Аталай, председателят на един от водещите синдикати на работниците в Турция „Тюрк-Иш" (Türk-İş), чиито представители отказаха да участват в обсъжданията за определяне на минималната работна заплата в Турция за следващата година, също изрази разочарованието си от новината, отбелязва в. „Биргюн“. „Днес, след като видяхме обявената сума, още веднъж се убедихме колко правилно решение сме взели, като не участвахме (в обсъжданията). Тази сума не е приемлива нито за работещите на минимална заплата, нито за обществеността, нито за нас. Не участвахме, защото знаехме, че от тази структура няма да излезе здравословна сума. Изглежда, че ще е необходима още една корекция на сумата“, коментира Аталай.

Нетната минимална работна заплата в Турция от началото на 2026 г. ще бъде 28 075 турски лири, което се равнява на 556 евро, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер". Решението беше обявено от министъра на труда и социалната политика на Турция Ведат Ъшъкхан. Увеличението е от 27 на сто спрямо изминалата година и засяга 7 милиона работещи в Турция.

До окончателното определяне на минималната работна заплата се стигна след три поредни заседания на социалните партньори - на 12, 18 и 23 декември. Работодателите, които дават минимална работна заплата, ще бъдат подпомагани от държавата с 1270 турски лири или 25 евро.


Турция
  • 1 Капитан Кърк от Космическия Звездолет

    1 3 Отговор
    2026 година Турция ще превземе цяла Европа и от Лондон Англия ще наблюдават с бинокъл Турският Байрак развят над Айфеловата кула в Париж

    22:26 23.12.2025

  • 2 Дупничанин

    0 0 Отговор
    Е па има си хас да е зарад Боеко 😂

    22:27 23.12.2025

  • 3 Помъчен бугар

    2 2 Отговор
    ако не беше Ердо, още щехте да копате с мотиките ве алоууууу

    22:27 23.12.2025

  • 4 Танцуващият с Копейки

    0 1 Отговор
    За разлика от Турция, за България това ще е година на просперитет. Българите ще продължат да се изсипват на тумби по турските пазари, да пълнят дисагите и да влачат, като не виждали турски стоки. Все едно в България са свършили. Народопсихология. То затова по-голяма част от населението станаха тумбаци и дебелани, докато в Турция хората са къде по- стройни. В Одрин и Истанбул има такива мацки- руси, синеоки, пред които нашите джукести кифли, са като някакви карикатури. Но, с туркини да си нямате вземане- даване. Друга култура- независимо, че ние сме в някои отношения по- ориенталци от турците.

    Коментиран от #6

    22:35 23.12.2025

  • 5 ЛИЛЧНИЯ ВИ ГРОБАP

    1 0 Отговор
    по "празниците" хиляди бизнеccменни, богаташки семейства , уppодливитee и чааветaa и цялата и cckkаппaaннаа poдда щи претърпят инциденти и ще се размирришат на paззллoжeeнo, ще се надуятт и ще запъплятт чeppвeeии! Голям кeeeф!!!

    23:10 23.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 българина

    0 0 Отговор
    Извинявайте обаче комшиите определят 600 евро като мизерия , а ние приемаме еврото в клуба на богатите с минимална от 600 евро . Не мислите ли ,че нещо не е наред при нас ?

    23:34 23.12.2025

