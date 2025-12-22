Трафикът през почивните дни: Въвежда се ограничение за камионите над 12 тона

Очаква се интезивен трафик и минусови температури през следващите дни. Заради това от АПИ въвеждат специална организация на движението.

На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа.

На 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата". Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми. МВР ще засили присъствието по всички натоварени пътища в страната.