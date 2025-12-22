Трафикът през почивните дни: Въвежда се ограничение за камионите над 12 тона

Очаква се интезивен трафик и минусови температури през следващите дни. Заради това от АПИ въвеждат специална организация на движението.
На 23 и 30 декември се ограничава движението на камиони над 12 тона по всички магистрали за периода от 12 до 20 часа.
На 23 и 24 декември ще се въведе реверсивно движение в посока "Кулата". Съветите към шофьорите са да тръгват с пълен резервоар и подходящи гуми. МВР ще засили присъствието по всички натоварени пътища в страната.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фикус
08:19 22.12.2025
2 Красимир Петров
Коментиран от #3
08:30 22.12.2025
3 Кирил
До коментар #2 от "Красимир Петров":КПП-та на входовете на всички големи градове и пускам само по акт за раждане или дневна такса от 50лв на ден.
09:10 22.12.2025