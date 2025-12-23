Новини
Зеленски: Вече са изготвени няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност
  Тема: Украйна

23 Декември, 2025 21:55 482 16

  • украйна-
  • володомир зеленски-
  • русия-
  • сащ-
  • война

Американски официални представители този уикенд разговаряха в Маями с украинска и с европейска делегация

Зеленски: Вече са изготвени няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност, вече са факт в резултат на разговорите между американско-украинските разговори относно прекратяването на войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Американски официални представители този уикенд разговаряха в Маями с украинска и с европейска делегация и имаха отделна среща във Флорида с руски официални представители. Това се случва на фона на усилията на Вашингтон да проучи възможностите за уреждане на продължаващия вече почти четири години конфликт.

„Те работиха продуктивно с пратениците на президента (Доналд) Тръмп и вече са изготвени няколко проекта на документи“, написа Зеленски в „Екс“, след като бе информиран за разговорите от украинските преговарящи Рустем Умеров и Андрий Гнатов.

„В частност те включват документи за гаранции за сигурност за Украйна, за възстановяване и за основна рамка за прекратяване на тази война“, добави той.

Под натиска на САЩ за бързо постигане на мирно споразумение Киев се опитва да внесе баланс в първоначалното предложение, за което мнозина наблюдатели смятат, че е в полза на Москва, която иска Украйна да се откаже от още територии и да ограничи военните си способности, посочва Ройтерс.

„Днешните точки са подредени по такъв начин, че да отговарят на целта войната действително да бъде прекратена и на необходимостта да бъде предотвратена трета руска инвазия“, каза още Зеленски.

Русия изпрати войските си в Украйна и през 2014 г., когато превзе и анексира Крим и подкрепи въстание на сепаратистите в Източна Украйна.

До коментарите на Зеленски се стигна на фона на масирана руска атака срещу украинската енергийна система, при която бяха убити най-малко трима души и бяха причинени широкообхватни прекъсвания на електроснабдяването в момент, когато Украйна се подготвя да празнува Коледа.

Руският вестник „Известия“ междувременно цитира изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, според когото разговорите между Русия и САЩ в Маями за уреждане на конфликта в Украйна не бива да бъдат разглеждани като пробив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пудинг

    7 0 Отговор
    тия документи.....за тоалетна хартия не стават даже, че са твърдички...амъ зеля кът е на зор , може и да опре до тех....

    21:58 23.12.2025

  • 2 Този си въобразява

    6 0 Отговор
    че командва нещо а то вече го няма.

    21:58 23.12.2025

  • 3 Шопо

    5 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    21:59 23.12.2025

  • 4 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Доналд Тръмп е дал гаранция на Зеленски,че няма да го предаде жив в ръцете на Владимир Путин.

    21:59 23.12.2025

  • 5 Я пък тоя

    7 0 Отговор
    Изготвили, приготвили, подготвили , сготвили, а някой ще ги прочете ли?
    Преди да пишете каквото и да било първо питайте Путин, иначе само хабите мастилото.

    22:01 23.12.2025

  • 6 ?????

    4 0 Отговор
    И кво?
    Беше казано вече.
    Всяко следващо ще е по-лошо за вас.
    Пробвайте щом не ви е омръзнало.
    Да напомням ли пак - Мински споразумения 2015, Преговори в Беларус и Истанбул 2022, Анкоридж 2025.
    Търсете логиката ако можете.

    Коментиран от #11

    22:02 23.12.2025

  • 7 Трето качество сорт

    0 1 Отговор
    е бг боклука!

    22:02 23.12.2025

  • 8 Точен

    2 0 Отговор
    А кръчмарят?

    Коментиран от #10

    22:03 23.12.2025

  • 9 Аз пък си спомням

    1 2 Отговор
    Как изчезна сесесере.

    Коментиран от #16

    22:05 23.12.2025

  • 10 За пръв път в света

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Точен":

    украинците ще направят сметката без кръчмаря.
    Това ще бъде постижение достойно за Нобелова награда по нещо, независимо какво.
    И на зеленияпор ще му направят паметник във всеки един глям град.

    22:06 23.12.2025

  • 11 ?????

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    А и да напомня че тва никога нямаше да се случи ако не бяхте пипали общата история, общия език и си бяхте търгували и с Европа и с Русия.
    Сърбайте си квото сте си надробили.
    Никакво съчувствие за марионетките, позволили да ги използват в поредния стогодишен опит на Европа пак да завладее Русия.

    22:07 23.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Британия 🇬🇧

    1 0 Отговор
    2026 ,и след това всичко по цял ще се превърне в пепел или ще бъдат изпепелени всички държави и хора на земята

    22:10 23.12.2025

  • 14 Корабокрушенец

    0 0 Отговор
    Раша лека ,полека потъва като крайцера .

    22:12 23.12.2025

  • 15 Само питам

    2 0 Отговор
    Тоз палячо какви проекти изготвя ? Да не е превзел Кремъл без да разберем ?

    22:14 23.12.2025

  • 16 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз пък си спомням":

    И как точно ?

    22:15 23.12.2025

