Зеленски: Вече са изготвени няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че няколко проекта на документи, включително за гаранции за сигурност, вече са факт в резултат на разговорите между американско-украинските разговори относно прекратяването на войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Американски официални представители този уикенд разговаряха в Маями с украинска и с европейска делегация и имаха отделна среща във Флорида с руски официални представители. Това се случва на фона на усилията на Вашингтон да проучи възможностите за уреждане на продължаващия вече почти четири години конфликт.
„Те работиха продуктивно с пратениците на президента (Доналд) Тръмп и вече са изготвени няколко проекта на документи“, написа Зеленски в „Екс“, след като бе информиран за разговорите от украинските преговарящи Рустем Умеров и Андрий Гнатов.
„В частност те включват документи за гаранции за сигурност за Украйна, за възстановяване и за основна рамка за прекратяване на тази война“, добави той.
Под натиска на САЩ за бързо постигане на мирно споразумение Киев се опитва да внесе баланс в първоначалното предложение, за което мнозина наблюдатели смятат, че е в полза на Москва, която иска Украйна да се откаже от още територии и да ограничи военните си способности, посочва Ройтерс.
„Днешните точки са подредени по такъв начин, че да отговарят на целта войната действително да бъде прекратена и на необходимостта да бъде предотвратена трета руска инвазия“, каза още Зеленски.
Русия изпрати войските си в Украйна и през 2014 г., когато превзе и анексира Крим и подкрепи въстание на сепаратистите в Източна Украйна.
До коментарите на Зеленски се стигна на фона на масирана руска атака срещу украинската енергийна система, при която бяха убити най-малко трима души и бяха причинени широкообхватни прекъсвания на електроснабдяването в момент, когато Украйна се подготвя да празнува Коледа.
Руският вестник „Известия“ междувременно цитира изказване на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, според когото разговорите между Русия и САЩ в Маями за уреждане на конфликта в Украйна не бива да бъдат разглеждани като пробив.
1 Пудинг
21:58 23.12.2025
2 Този си въобразява
21:58 23.12.2025
3 Шопо
21:59 23.12.2025
4 Сатана Z
21:59 23.12.2025
5 Я пък тоя
Преди да пишете каквото и да било първо питайте Путин, иначе само хабите мастилото.
22:01 23.12.2025
6 ?????
Беше казано вече.
Всяко следващо ще е по-лошо за вас.
Пробвайте щом не ви е омръзнало.
Да напомням ли пак - Мински споразумения 2015, Преговори в Беларус и Истанбул 2022, Анкоридж 2025.
Търсете логиката ако можете.
Коментиран от #11
22:02 23.12.2025
7 Трето качество сорт
22:02 23.12.2025
8 Точен
Коментиран от #10
22:03 23.12.2025
9 Аз пък си спомням
Коментиран от #16
22:05 23.12.2025
10 За пръв път в света
До коментар #8 от "Точен":украинците ще направят сметката без кръчмаря.
Това ще бъде постижение достойно за Нобелова награда по нещо, независимо какво.
И на зеленияпор ще му направят паметник във всеки един глям град.
22:06 23.12.2025
11 ?????
До коментар #6 от "?????":А и да напомня че тва никога нямаше да се случи ако не бяхте пипали общата история, общия език и си бяхте търгували и с Европа и с Русия.
Сърбайте си квото сте си надробили.
Никакво съчувствие за марионетките, позволили да ги използват в поредния стогодишен опит на Европа пак да завладее Русия.
22:07 23.12.2025
13 Британия 🇬🇧
22:10 23.12.2025
14 Корабокрушенец
22:12 23.12.2025
15 Само питам
22:14 23.12.2025
16 Само питам
До коментар #9 от "Аз пък си спомням":И как точно ?
22:15 23.12.2025