Новата война струва на Израел по $246 милиона на ден

Окончателно: Мария Мургина, бившата шефка на НАП, осъди прокуратурата за 125 000 лeва

Прокуратурата е окончателно осъдена да плати обезщетения от 125 000 лева на бившата шефка на Националната агенция за приходите (НАП) Мария Мургина, съ ...