Новини
Свят »
Израел »
Осем въздушни удара! Израелската армия бомбардира авиобаза в Сирия
  Тема: Иранската криза

Осем въздушни удара! Израелската армия бомбардира авиобаза в Сирия

18 Август, 2026 14:33 937 12

  • израел-
  • сирия-
  • башар асад-
  • бенямин нетаняху-
  • ахмед аш шараа-
  • израел кац

След свалянето на режима на Башар Асад в края на 2024 г. базата се използва като учебен център на новата сирийска армия, съобщава военният източник

Осем въздушни удара! Израелската армия бомбардира авиобаза в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Осем израелски въздушни удара са поразили рано във вторник военната авиобаза Абу ад-Духур в Северозападна Сирия, съобщи сирийската държавна телевизия "Ехбария", като се позова на военен източник, предаде "Ройтерс".

При атаката са били поразени пистата и складови съоръжения на базата. Няма данни за загинали или ранени, посочват военен източник и жител на района.

Израелските въоръжени сили са отказали коментар за ударите. Сирийското министерство на отбраната не е отговорило на запитване за информация.

Авиобазата Абу ад-Духур се намира на около 70 километра от границата с Турция. Тя не функционира като самостоятелно военно летище от 2013 г. и по време на продължилата 14 години гражданска война в Сирия няколко пъти преминаваше под контрола на различни сили.

След свалянето на режима на Башар Асад в края на 2024 г. базата се използва като учебен център на новата сирийска армия, съобщава военният източник.

Новите израелски удари идват на фона на нарастващо напрежение между Израел и Турция заради ситуацията в Сирия и все по-острата размяна на предупреждения между двете държави.

На 6 август турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Израел продължава да застрашава сигурността на Сирия с повтарящите се атаки и призова международната общност да окаже натиск върху Израел да зачита сирийската териториална цялост.

Израелският министър на отбраната Израел Кац от своя страна отправи директни предупреждения към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според Кац Израел няма да допусне действия, които укрепват сирийските военни способности по начин, който би могъл да създаде заплаха за израелската сигурност.

Особено внимание Израел отделя на опитите на новите власти в Дамаск да възстановят сирийските военновъздушни сили. В началото на август Сирия проведе въздушни учения в северната част на страната с произведени в Русия изтребители МиГ-21. Това бяха първите подобни учения след падането на режима на Асад.

На 11 август израелската обществена телевизия "Кан" съобщи, че представители на службите за сигурност наблюдават признаци за ускорено възстановяване на сирийските ВВС. Според медията става дума за набиране на нови пилоти, възобновяване на летателната подготовка и провеждането на първо учение с бойни самолети.

Цитиран от "Кан" израелски източник от сферата на сигурността заяви, че Израел следи внимателно процеса и вече е споделил опасенията си със Съединените щати.

Трима души загинаха при експлозия с неизвестен на този етап първопричинител в електроцентрала в западната част на Сирия, съобщи сирийската информационна агенция САНА, цитирана от Франс прес.

САНА информира, че в електроцентралата на град Баниас е избухнал взрив, причината за който все още се разследва.

Регионален здравен работник, цитиран от агенцията, посочи, че при инцидента са загинали трима души.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПО МРАЗЕНА ДЪРЖАВА

    18 1 Отговор
    ОТ ИЗРАЕЛ НЯМА И ТОВА ЗНАЧИ,ЧЕ ЛОГИЧНИЯ КРАЙ Е ДА НЕ СЪЩЕСТВУВА СКОРО.

    14:43 18.08.2026

  • 2 Чистят терористи

    2 12 Отговор
    И Украйна започна

    Коментиран от #6

    14:44 18.08.2026

  • 3 Нормално е

    13 4 Отговор
    При Асад, нямаше даже да помислят да нарушат въздушното пространство.

    14:44 18.08.2026

  • 4 Дъртата Педофилия

    2 0 Отговор
    Мен вече не ме интересува аз избягах с 200 от там

    14:45 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин и неговият

    3 5 Отговор
    Гей бар в Двореца

    Скоро ще бъдат разрошени

    14:50 18.08.2026

  • 9 Жидащини

    15 2 Отговор
    Арабите е време да разберат, че оправданията на Израел са лицемерни. Уж Асад беше проблем, но Асад си пие водката в Москва, а Сирия е отново бомбардирана.

    14:51 18.08.2026

  • 10 А някой

    10 0 Отговор
    тук казваше, че евреите само се защитават... Няма държава около тях, която да не са бомбили и нападали.. Да ги наречеш животни е обида за животните..

    15:01 18.08.2026

  • 11 Чепо

    2 1 Отговор
    след като свалиха законната власт черноработниците , Израел няма нужда от черноработниците в Сирия ....

    15:04 18.08.2026

  • 12 Иво

    8 0 Отговор
    Някой няма ли да каже ,че Израел е агресар !?!

    15:09 18.08.2026