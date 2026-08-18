САЩ с ултиматум към Хамас: Разоръжаване или пълно унищожение

Вашингтон и Тел Авив затягат драстично обръча около Иран и палестинското движение ХАМАС в Ивицата Газа, поставяйки нови категорични условия за постигане на мир в региона, става ясно от публикации на Al Jazeera, Reuters и Ura.news.

Специалният пратеник и зет на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Къшъер, обяви официалните изисквания на САЩ за евентуална сделка с Иран, като същевременно отправи безпрецедентен ултиматум към палестинските бойци на Хамас.

На заден план, по данни на военното командване, САЩ вече са пренасочили 64 търговски съда след официалното възобновяване на мащабната си морска и портова блокада срещу Ислямската република, предава Roya News.

Ултиматумът на Къшнър: Разоръжаване или пълно унищожение

В интервю за Fox News, Джаред Кушнер разкри, че Белият дом е готов да финализира споразумение с Иран единствено ако Техеран изцяло и окончателно се откаже от възможността да създава и разработва ядрено оръжие. По думите му обаче, иранската страна към момента не показва реален интерес към рамката, която би имала смисъл за сигурността на Вашингтон.

Паралелно с това Кушнер постави краен срок за Ивицата Газа. Палестинското движение Хамас разполага с прозорец от 60 до 90 дни, в който трябва доброволно да предаде оръжията си и да запълни подземните си тунели.

„Ако те не изпълнят ангажимента си сега, всички ще видят, че не са искрени за постигането на мир. В такъв случай Израел ще получи много по-голяма военна и политическа подкрепа от САЩ и партньорите ни, за да отиде и да довърши работата по подходящия начин“, категоричен бе Къшнер пред Fox News, цитиран от Al Jazeera

Той потвърди, че възстановяването на разрушената анклавна територия няма да започне, докато не се извърши пълна демилитаризация.

САЩ и Израел тестват Хамас с нов механизъм

Междувременно Axios съобщи, че САЩ и Израел имат намерение да създават в Газа специализиран съвместен механизъм за урегулиране на конфликтите и управление на сигурността в следвоенния период, предадоха Axios и APA.az. По време на продължили четири часа критични консултации в Йерусалим между Кушнер и израелския премиер Бенямин Нетаняху, Вашингтон е призовал Израел да предприеме „малки стъпки“, за да провери на практика готовността на Хамас за разоръжаване.

Въпреки дълбокия скептицизъм на Нетаняху относно искреността на палестинската групировка, американските представители настояват, че Израел трябва да тества декларираните от лидерите на ХАМАС в Египет намерения за деескалация. Като част от този план, Нетаняху и пратениците на Тръмп се съгласиха да създадат две работни комисии – една за разоръжаването на Газа и една за критичните хуманитарни въпроси като чиста вода и канализация.

64 кораба са пренасочени при блокадата на Иран

Напрежението по море достигна връхната си точка, след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че американските военноморски сили са пренасочили общо 64 търговски кораба, деактивирали са три и са щурмували два за проверка, информират Roya News и Nine.com.au. Действията са част от възобновената мащабна морска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони, определяна от Пентагона като „стоманена стена“ около Иран.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви официално, че флотът на САЩ има капацитет и ресурси да поддържа тази блокада за неопределено време чрез ротация на бойните кораби. Натискът вече дава сериозен резултат върху икономиката на Техеран, като иранският износ на петрол е претърпял огромен срив, ограничавайки финансовите възможности на ислямския режим да финансира своите прокси групировки в Близкия изток.