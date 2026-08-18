Доналд Тръмп: Те няма да сключат сделка с нас! Иран: Ормузкият проток остава затворен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи сделката, която според него е необходима за прекратяване на войната, предаде Reuters. По думите му Техеран трябва да се предаде, като преговорите между страните остават в застой.
"Те няма да сключат сделката, която според мен е необходима. Вижте, ние сме там по една причина - Иран не може да има ядрено оръжие", посочи той пред репортери в Овалния кабинет.
Запитан дали САЩ се стремят към удължаване на временното споразумение с Иран, Тръмп отговори категорично: "Не".
В средата на юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, предвиждащ прекратяване на военните операции на всички фронтове на фона на преговори за окончателен край на конфликта за 60-дневен срок, който вече изтече и официално. Фактически, временното споразумение се провали много по-рано, като Тръмп заяви, че е то приключило на 7 юли, а иранското външно министерство обяви преустановяването му седмица по-късно.
По-рано Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че Иран "трябва да вдигне бялото знаме на капитулацията" и заплаши да "бомбардира до дупка" Оман, ако страната от Персийския залив "попречи" на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Техеран.
По-късно в Овалния кабинет той беше запитан от журналисти дали е изгубил търпение по отношение на Оман. "Не, не мисля, че се държаха много добре, но бихме се справили с тях много лесно, точно както правим и други неща", отговори президентът на САЩ.
Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф преди минути заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии, пише БТА.
Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано днес, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители.
Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова американския си колега Доналд Тръмп в телефонен разговор, проведен тази нощ, да продължи дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Иран, като предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия между двете воюващи страни, съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на турското президентство, пише БТА.
Според съобщението по време на телефонния си разговор с Тръмп Ердоган е подчертал значението на „максималното използване на дипломацията“ и е изразил надежда, че преговорите между САЩ и Иран ще бъдат възобновени скоро.
В съобщението се посочва още, че Турция би подкрепила и усилията за напредък по отношение на постигането на мир между Техеран и Вашингтон.
Ердоган също така е подчертал пред Тръмп, че атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестинския анклав, отбелязва Ройтерс, цитирайки същото съобщение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо Дони
14:52 18.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #12
14:52 18.08.2026
3 Няма
Коментиран от #6
14:52 18.08.2026
4 Цял свят
14:58 18.08.2026
5 НЯМА ДА ПОДПИШЕ...
15:00 18.08.2026
6 Европеец
До коментар #3 от "Няма":Че са вредни ,вредни са.... Краварите попълват загубите на боеприпаси и след това отново ще ударят суверен Иран..... Иран също ще удари и отговори на ударите.... Дончо е същия като зеления просяк милионер украински, и той спечели изборите като каза ,че няма да бъде войни и ще бъде миротворец.... Но уви, не си спомням някой от последните краварските президенти през годините да не е водил войни срещу суверени и по-слаби държави..... Та се сещам за поговорката за вълка и козината.....
15:04 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 удри евраста слопатЕто
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Даааааа, дойде края на още една империя, европейската хахахаха, вече са безгласна буква, никой не ги бръсне за слива, фалирали, в рецесия, затънали в заеми, икономиката им тотал щета, Китай ги изкупува на ишляме направо без пари, дааааа в момента на живо наблюдаваме края на европейската империя от първия ред хахахахахаха.
15:13 18.08.2026
9 УдоМача
15:18 18.08.2026
10 Ъъъ
Ми нали се хвалеше, че аятоласите те молели за сделка по три пъти на късия ден, ама ти не си бил заинтересован? Нали водеше прегови с Корпуса на гвардейците по тайни канали и зад гърба на всички? Сега що ревеш, че няма сделка? 🤔
15:21 18.08.2026
11 Бай Иван
15:25 18.08.2026
12 Империята
До коментар #2 от "Последния Софиянец":е по-скоро секта, и то най-вече ръководството й - визирам СССР. Американците имат и газ, и нефт, и почти всеки един от ресурсите, които се изнасят през Ормуз, а вече и покрай Баб ел Мандеб. ЕС има газохранилища на 50% празни при средно почти 70% пълни по това време последните повече от десет години, изкупуват всичкия руски газ, до който се докопат, налагайки епизод 1034 от "Санкциите". Европейците сипват гориво на две-три и нагоре пъти по-скъпо от "бедните" американци. В Унгария, Румъния, скоро и у нас без атомна енергия и с огромните въглеродни квоти за ТЕЦ, Турция и Сърбия понеже хич нямат тецове или пък ние сме опънали някакво невидимо силово поле и отблъскваме замърсяването от тях. В крайна сметка това образувание, скъсало с реалността, или трябва да си замине, или като минимум да си реформира политиките и смени лидерите, но новият комсомол няма да го допусне. Американците не ги мислете - като избухне война в Мексико, за която само американците плащат, Канада спре вноса на Ел енергия и всякакви суровини, като започнат да раздават на калпак всички щати(Минеаполис и сомалийците е по-скоро изключение) щедри социални помощи и няколко милиона се юрнат от Гватемала до Боливия - тогава ги мислете.
15:32 18.08.2026
13 Лопата Орешник
15:36 18.08.2026
14 Горкичкият
Сега за каква сделка ревеш?
Много си зле, миличък!
15:42 18.08.2026