Доналд Тръмп: Те няма да сключат сделка с нас! Иран: Ормузкият проток остава затворен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран няма да сключи сделката, която според него е необходима за прекратяване на войната, предаде Reuters. По думите му Техеран трябва да се предаде, като преговорите между страните остават в застой.

"Те няма да сключат сделката, която според мен е необходима. Вижте, ние сме там по една причина - Иран не може да има ядрено оръжие", посочи той пред репортери в Овалния кабинет.

Запитан дали САЩ се стремят към удължаване на временното споразумение с Иран, Тръмп отговори категорично: "Не".

В средата на юни двете страни подписаха меморандум за разбирателство, предвиждащ прекратяване на военните операции на всички фронтове на фона на преговори за окончателен край на конфликта за 60-дневен срок, който вече изтече и официално. Фактически, временното споразумение се провали много по-рано, като Тръмп заяви, че е то приключило на 7 юли, а иранското външно министерство обяви преустановяването му седмица по-късно.

По-рано Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че Иран "трябва да вдигне бялото знаме на капитулацията" и заплаши да "бомбардира до дупка" Оман, ако страната от Персийския залив "попречи" на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Техеран.

По-късно в Овалния кабинет той беше запитан от журналисти дали е изгубил търпение по отношение на Оман. "Не, не мисля, че се държаха много добре, но бихме се справили с тях много лесно, точно както правим и други неща", отговори президентът на САЩ.

Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф преди минути заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи, предаде Ройтерс, цитирайки иранските държавни медии, пише БТА.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи по-рано днес, че Галибаф ще посети Ирак начело на високопоставена делегация, за да обсъди регионалните събития с висши иракски представители.

Междувременно турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова американския си колега Доналд Тръмп в телефонен разговор, проведен тази нощ, да продължи дипломатическите усилия за прекратяване на войната с Иран, като предложи подкрепата на Анкара за мирните усилия между двете воюващи страни, съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на турското президентство, пише БТА.

Според съобщението по време на телефонния си разговор с Тръмп Ердоган е подчертал значението на „максималното използване на дипломацията“ и е изразил надежда, че преговорите между САЩ и Иран ще бъдат възобновени скоро.

В съобщението се посочва още, че Турция би подкрепила и усилията за напредък по отношение на постигането на мир между Техеран и Вашингтон.

Ердоган също така е подчертал пред Тръмп, че атаките на Израел срещу палестинци в Газа са се увеличили в момент, когато се предвижда да влезе в сила вторият етап на мирния план на американския президент за палестинския анклав, отбелязва Ройтерс, цитирайки същото съобщение.