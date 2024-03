Това извинение от Русия ли е или заплаха?

Руска ракета падна близо до делегацията на украинския президент Володимир Зеленски, който наскоро посети Одеса в компанията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Според украинските служби ракетата е паднала на по-малко от 500 метра (някои медии пишат и за 200 метра) от Зеленски, като не е изключено това да е поредният опит за убийството на украинския президент.

На този фон по руската телевизия се чуха странни коментари. Пропагандистите на Кремъл твърдят, че ако Русия е искала да убие Зеленски, е щяла да го направи. Също така от Москва посъветваха Зеленски „да не върви там, където падат руски ракети“.

Това извинение „по руски“ ли е? Или заплаха? Объркан съм, написа съветникът към украинското вътрешно министерство Антон Геращенко в социалната мрежа X. Самият Зеленски призна, че е имало много руски опити за покушение срещу него. В началото на инвазията руски спецчасти бяха изпратени в Киев да елиминират политическото ръководство на страната.

"Don't roam where our missiles fly! If we wanted to kill, we would have killed!" - Russian propagandists commented on the ballistic missile strike on Odesa during the visit of President Zelenskyy and Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis @kmitsotakis



